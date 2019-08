Angezeigter Kunstturntrainer in Wil: Gericht bewilligt Untersuchungshaft

Der Trainer des Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) für Kunstturnen in Wil ist ab sofort in Untersuchungshaft gesetzt. Er ist am Dienstag festgenommen worden. Gegen ihn liegt eine Anzeige vor. Es soll um sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gehen.