Angezeigter Kunstturntrainer in Wil: Gericht bewilligt Untersuchungshaft +++ Webseite vom Netz genommen

Am Regionalen Leistungszentrum (RLZO) in Wil werden vor allem junge und sehr junge Ostschweizer Kunstturntalente auf eine nationale Spitzensportkarriere vorbereitet. Es dient als Bindeglied zwischen dem schweizerischen Verbandszentrum in Magglingen und Trainingszentren der Kantone St.Gallen, Thurgau, Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Turnerinnen und Turner trainieren über 20 Stunden pro Woche.

Der Trägerverein des Leistungszentrums war in den vergangenen Monaten wegen angeblicher Führungsmängel mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Der Verein stand vor einem Neuanfang. Der Vorstand wurde mit Mitgliedern des St.Galler Turnverbands aufgestockt, um den Übergang zu einer neuen Führungsriege zu ermöglichen. Dies war an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung im März 2019 beschlossen worden. Mit dem Neuanfang sollten Streitereien mit regionalen Satellitenvereinen beigelegt und ein konfliktfreier Trainingsbetrieb ermöglicht werden. Daraus dürfte nun einstweilen nichts werden. (oh)