Angepasste Finanzierung Kanton St.Gallen passt Härtefallhilfe für Betriebe an Der Bundesrat hat vor Ostern Änderungen an der Covid-19-Härtefallverordnung vorgenommen. Der Kanton St.Gallen reagiert ebenfalls darauf und aktualisiert sein Härtefallprogramm. Neu müssen Unternehmen vor dem 1. Oktober 2020 gegründet sein, um einen Antrag auf Unterstützung stellen zu können.

Im Kanton St.Gallen wurden bisher über 71 Millionen Franken in Form von A-fonds-perdu Beiträgen oder als Solidarbürgschaften ausbezahlt. PD

(pd/lex) Der Kanton St.Gallen orientiert sich bei der Ausgestaltung seines Härtefallprogramms grundlegend an den Vorgaben des Bundes. Nachdem das Parlament im März Änderungen am Covid-19-Gesetz vorgenommen und der Bundesrat vor Ostern die nötigen Anpassungen an der Covid-19-Härtefallverordnung beschlossen hatte, hat auch die St.Galler Regierung am vergangenen Dienstag das kantonale Härtefallprogramm aktualisiert. Wie der Kanton in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, wurde die entsprechende dringliche Verordnung rückwirkend auf den 1. April 2021 erlassen.

Neuer Stichtag, angepasste Finanzierung

Die von der Regierung verabschiedete Änderung umfasst zwei Punkte. Neu muss ein Unternehmen vor dem 1. Oktober 2020 gegründet worden sein, um einen Antrag auf Unterstützung stellen zu können. Bisher galt der 1. März 2020 als Stichdatum.

«Gemäss der Verordnung des Bundes ist jener Kanton, in welchem sich der Sitz des Unternehmens am 1. Oktober 2020 befand, für die Abwicklung der Gesuche zuständig», heisst es weiter im Communiqué. Der Kanton richte auch die Beiträge zugunsten ausserkantonaler Niederlassungen aus. Damit übermässige Belastungen der Sitzkantone vermieden werden, übernehme der Bund neu bei allen Unternehmen mit mehr als fünf Millionen Franken Umsatz pro Jahr die gesamten Beiträge. «Es gelten national die gleichen Kriterien für die Bemessung der Härtefallunterstützung.»

Aktuell 1465 Härtefallgesuche im Kanton

Im Kanton St.Gallen beläuft sich die Zahl der gestellten Härtefallgesuche aktuell bei 1465. «Davon sind bis heute über 80 Prozent durch die zuständigen Stellen entschieden worden», schreibt der Kanton. Aufgrund von unvollständigen Unterlagen und durch notwendige Rückfragen konnten einige der Anträge noch nicht abgeschlossen werden.

Bisher wurden über 71 Millionen Franken in Form von A-fonds-perdu Beiträgen oder als Solidarbürgschaften ausbezahlt. 278 Gesuche mussten durch das Volkswirtschaftsdepartement abgelehnt werden. Der Kanton hält abschliessend fest, dass die Mehrheit dieser Absagen Firmen betreffe, die bereits vor der Pandemie überschuldet waren, ihren Hauptsitz nicht im Kanton St.Gallen haben oder in Branchen tätig seien, die aufgrund der geltenden Definition nicht unter das Programm fallen würden.