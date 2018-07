«Vernichten geht gar nicht!»: Kritik am Wegwerfen von Gemüse - Verband erklärt sich

Man meint ihr Kopfschütteln am Telefon zu hören. «Vernichten ist keine Option», sagt Judith Meier Inhelder. Für die Geschäftsleiterin der Caritas Thurgau ist es unverständlich, dass man Teile der überschüssigen Tomaten im Thurgau und anderswo vernichtet oder Biogasanlagen zuführt. «Es gibt Menschen, die Hunger leiden», sagt sie. «Auch hierzulande können sich nicht alle Menschen frisches Gemüse leisten.» Caritas setzt sich für armutsbetroffene Familien und benachteiligte Menschen ein. Philipp Holderegger von der Caritas St.Gallen sagt: «Ich bekomme einen roten Kopf, wenn man Lebensmittel vernichtet.» Das gilt auch im aktuellen Fall von reifen, roten Tomaten. Im Kanton St.Gallen gibt es zwei Caritas-Märkte, einen in Wil und einen in St.Gallen. Dort können Armutsbetroffene preiswert einkaufen. Im Thurgau existiert kein Caritas-Markt mehr.

«Wir kommen das Gemüse auch abholen»

Beliefert werden alle Caritas-Märkte in der Schweiz von Sempach im Kanton Luzern. Dortiger Geschäftsführer ist Thomas Künzler. Zur Tomaten-Schwemme sagt er: «Wir haben bislang kein Angebot erhalten.» Das findet er schade. Denn: «Wir würden das überschüssige Gemüse sehr gerne entgegennehmen», sagt Künzler. In den Caritas-Märkten sind Gemüse und Früchte äusserst begehrt: 20 Prozent des Umsatzes wird mit dieser Warengruppe erzielt. «Tomaten sind ein Leadprodukt». Er ruft Bauern dazu auf, sich bei ihm zu melden. «Wir kommen das Gemüse auch abholen.»

Interesse an Gemüsespenden bekunden auch andere Organisationen - so etwa «Tischlein deck dich». Das bestätigt Geschäftsführer Alex Stähli auf Anfrage. Eine Kontaktaufnahme von Produzenten mit überschüssigem Gemüse würde er begrüssen. Die Organisation verteilt einmal wöchentlich an mehreren Abgabestellen in der Schweiz Lebensmittel. Vom Angebot können armutsbetroffene Personen mit einer Bezugskarte Gebrauch machen. Auch in den Ostschweizer Kantonen sind mehrere Abgabestellen zu finden. Sebastian Keller

www.caritas-markt.ch

www.tischlein.ch