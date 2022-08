Wohnraum für weitere 300 Einwohner Südwestlich von Amriswil sind im Breitenaachquartier 107 neue Wohnungen geplant. Anwohner äussern Bedenken wegen des Verkehrs.

Das 12’000 Quadratmeter grosse Landstück liegt zwischen der Hagenwilerstrasse (unten), der Breitenaachstrasse (schräg verlaufend) und der Quellenstrasse (von unten in Richtung Stadtzentrum). Hier sollen bis März 2026 acht Mehrfamilienhäuser entstehen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 31. August 2022)

Ein Mann verliess die Infoveranstaltung im Pentorama bereits wieder, bevor sie überhaupt begonnen hat. «Für mich passt es, mehr muss ich nicht wissen», sagte er, nachdem er die aufgehängten Pläne und Visualisierungen begutachtet hatte.

Für Bauherr Patrick Thoma vom gleichnamigen Amriswiler Immobilienunternehmen ist das natürlich das Wunschszenario, wie die Anwohner auf die geplante Wohnüberbauung im Breitenaachquartier reagieren. Aber auch er weiss, dass nicht alle Nachbarn Freude haben, wenn direkt vor ihrer Nase über hundert neue Wohnungen entstehen und ihnen die bis anhin freie Aussicht auf den Räuchlisberg verbaut wird – auch wenn jedem klar sein musste, dass das Bauland dort nicht ewig grün bleiben wird. Zumindest ein Anwohner hatte der Firma Thoma auch ein Stück Land verkauft.

Der Raum zwischen den acht Wohnblöcken soll möglichst grün und biodivers werden. Bild: Züst, Gübeli und Gambetti Architekten

Doch die Wohnüberbauung soll so grün wie möglich bleiben, sagt Patrick Herzog, Leiter Projektentwicklung von Thoma Immobilien, als er das siegreiche Projekt Tristan näher erklärt. Dessen 56 Miet- und 51 Eigentumswohnungen seien nicht das Maximum gewesen. Unter den fünf teilnehmenden Architekturbüros habe es auch Varianten gegeben, die eine grössere Anzahl Wohneinheiten eingeplant hätten. «Aber der Vorschlag der renommierten Zürcher Architekten Züst, Gübeli und Gambetti hat die Fachjury einstimmig überzeugt», sagt Herzog.

Eine Million kosten allein die Umgebungsarbeiten

Ein wichtiges Kriterium sei etwa gewesen, dass bei «Tristan» keine Lärmschutzwände, sondern Bäume und Sträucher entlang der Hagenwilerstrasse vorgesehen sind, dass mit innovativen Alternativen bessere Resultate möglich seien. Auch zwischen den acht Wohnblöcken soll die Umgebung möglichst grün und biodivers sowie ebenfalls für Nichtbewohner frei passierbar sein. Mehr als eine Million Franken, so schätzt Patrick Herzog, werde man nur für die Umgebungsarbeiten aufwenden.

Eine Visualisierung der Überbauung von der Breitenaachstrasse mit Blick in Richtung Tennisplätze. Bild: Züst, Gübeli und Gambetti Architekten

Ausserdem seien die Häuser so angeordnet, dass Freiräume bleiben. «Die Überbauung riegelt nicht ab», sagte Architekt Michel Gübeli am Infoabend zu den Anwesenden. Deshalb habe man entlang der Breitenaachstrasse keine länglichen Volumen geplant. Ebenfalls beträgt die Höhe der Wohnblöcke dort nur drei Etagen, an der Hauptstrasse hingegen sind es dann deren fünf. Und rund um das ganze dreieckige Areal von rund 12'000 Quadratmetern werden elf grosse Bäume gepflanzt.

Platz für 180 Autos und für rund 400 Velos

Diese Bäume müssen am Rande der Überbauung sein wegen der darunterliegenden Tiefgarage, erklärt Patrick Herzog, die für 180 Autos Platz bietet. Ausserdem sind auch rund 400 Veloplätze eingeplant, auch davon die meisten unterirdisch. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage liegt gegenüber der Ausfahrt des Freizeitzenters 1001, womit der Verkehr aus dem Quartier draussen gehalten werden soll. Doch genau das haben einige Anwohner der Quellenstrasse angezweifelt. Sie befürchten, dass auf sie ein grosser Mehrverkehr zukommt. «Wenn jemand in Richtung Arbon arbeiten fährt, dann wird der nicht über den Kreisel Köpplishaus fahren, sondern nimmt die Quellenstrasse durchs Zentrum», prophezeite ein Mann.

Bauherr Patrick Thoma ist bei der Infoveranstaltung im Pentorma im Gespräch mit zwei Interessierten und erklärt ihnen das Projekt. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 30. August 2022)

Bedenken, die Bauherr Patrick Thoma sogleich ausräumen wollte und aus eigener Erfahrung berichtete, dass man gerade zur Hauptverkehrszeit wohl kaum durch die Stadt, sondern eher über den Almensberg nach Osten und von dort her fahre.

Sonst waren an diesem Infoabend keine weiteren kritischen Voten zu hören. Nun läuft das Mitwirkungsverfahren, bei dem sich die Amriswiler Bevölkerung einbringen kann, und das bei einem Gestaltungsplanverfahren wie hier auch durchgeführt werden muss.