Wir können das Risiko wohl nochmals eingehen Die Generalversammlung der ABA-Genossenschafter stand ganz im Zeichen des Abschieds zweier äusserst verdienter Persönlichkeiten.

Der scheidende ABA-Präsident Jürg Peter Spring stösst nach der Wahl mit seinem Nachfolger Daniel Christen an. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. Juni 2022)

Die Finanzzahlen des Arbeitsheims für Behinderte Amriswil (ABA) waren an diesem Donnerstagnachmittag eher nebensächlich, obwohl sie Urs Bossart, im Vorstand zuständig für die Finanzen, wie gewohnt mit viel Witz und Verve präsentierte. Sein Fazit am Ende lautete, dass das ABA sehr solide dastehe. Insbesondere die Zunahme der flüssigen Mittel um beinahe 200'000 Franken freute ihn, und auch der Jahresgewinn von etwas mehr als «600'000 Stei», wie es Bossart etwas salopp sagte. Nur etwas trübte scheinbar seine Freude: «Der Kantonalbank müssen wir ‹die choge Zinse› schicken.» Dabei schaute er lächelnd zu seinem Vorstandskollegen Roland Walter, seines Zeichens Leiter der TKB-Geschäftsstelle Amriswil, und dieser nahm den nicht wirklich ernst gemeinten Seitenhieb mit eben so viel Humor.

Viel mehr stand aber diese Generalversammlung im Zeichen des Abschieds – und Urs Bossart war einer der scheidenden. Mehr als ein Vierteljahrhundert kümmerte er sich um die Finanzen und legt nun nach 26 Jahren sein Vorstandsamt in die Hände von Oliver Dürig.

Sogar noch zehn Jähre länger dabei war Jürg Peter Spring als Präsident der Genossenschaft. In seiner Abschiedsrede präsentierte er nochmals einige Anekdoten, die er bereits im grossen Interview mit der «Thurgauer Zeitung» vom 15. Juni erzählte.

Was soll man zwei solch verdienten Persönlichkeiten bloss schenken, fragte sich ABA-Gesamtleiter Daniel Brunner, und entschied sich dann bei beiden zu einem Unikat aus der Firma. Sowohl Bossart wie auch Spring dürfen sich Möbelstücke aussuchen, eigens für sie hergestellt, die sie an ihren grossen Einsatz für die Institution erinnern.

Auch für Vizepräsident Hans Munz – sein Vater war Springs Vorgänger gewesen – war es nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. «Du warst nicht alleine verantwortlich», sprach Munz in seiner Laudatio, «aber du warst die treibende Kraft.» Dabei blickte Munz nochmals zurück auf die Erfolge und die Entwicklung, die das ABA in der Ära Spring verzeichnete.

Als Nachfolger wählten die 27 Stimmberechtigten Daniel Christen, vor einem Jahr in den Vorstand gewählt, bereits mit dem Ziel, Spring zu beerben. Ein Jurist folge auf einen Juristen, sagte Christen. Er wisse nicht, ob das gut sei, «aber Jürg hat das so gut gemacht, dass man das Risiko wohl nochmals eingehen kann», sagt der neue Präsident.