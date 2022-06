Wettbewerb Zu Besuch in der Hochburg der Blasmusik: Prädikat gut für die Stadtharmonie Amriswil Die Stadtharmonie Amriswil nahm am Kantonal-Musikfest im luzernischen Emmen teil. Deren Auftritt bewertete die Jury mit dem Prädikat gut – für die Musikanten ein toller Erfolg.

Freude bei den Mitgliedern der Stadtharmonie Amriswil nach dem Auftritt am Kantonal-Musikfest in Emmen. Bild: PD/Karl Svec

Drei Jahre ist es mittlerweile bereits her, als die Stadtharmonie Amriswil (SHA) am Kantonalen Musikfest im Thurgau teilnahm, damals noch in der zweiten Stärkeklasse, und dieses mit einem tollen Ergebnis abschloss. Nun stellten sich am vergangenen Wochenende die 44 Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung ihres Dirigenten Jordi Bertran-Sastre erneut dem Verdikt einer Jury – und diesmal im Kanton Luzern, in der Blasmusikhochburg der Schweiz, am Kantonal-Musikfest in Emmen.

Mit Interesse lesen die Mitglieder der Stadtharmonie die Bewertung der Jury. Bild: PD/Karl Svec

Allerdings spielte die SHA in der ersten Stärkeklasse. Dementsprechend war das Niveau sehr hoch und die meisten Vereine dieser Stärkeklasse zählten um die 60 Mitglieder oder mehr. Mit 44 Musikanten auf der Bühne war die SHA die kleinste aller Formationen und – bei schweisstreibenden Temperaturen um halb sieben am Abend – als letzter Verein an der Reihe, um das Aufgaben- und das Selbstwahlstück der Jury zu präsentieren.

Nach getaner musikalischer Arbeit beweisen die Mitglieder der Stadtharmonie Amriswil, dass sie auch beim Feiern im Festzelt Bestnoten verdienen. Bild: PD/Karl Svec

Diese bewertete die beiden Stücke mit 162,3 Punkten und dem Prädikat gut. «Für uns war es ein gelungener Auftritt, den alle sehr genossen haben», sagt SHA-Präsident Stefan Looser. Schön sei zudem auch gewesen, nach dem Wettspiel endlich wieder einmal die Kameradschaft an einem Musikfest zelebrieren und anstossen zu können.