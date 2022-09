Volleyball Kater Kudi kann das Mausen nicht lassen: Der Rückkehrer hilft bei Volley Amriswil mit bei der Finanzierung der Titelträume Der Gönner- und Sponsorenabend von Volley Amriswil bot beste Unterhaltung und war geprägt von einem Neuling und einem, der zwei Jahre lang weg war.

Es war alles ein bisschen anders als sonst, wenn sich jeweils die Gönner und Sponsoren des aktuellen Schweizer Meisters und Cupsieges im Volleyball treffen. Fanden die letzten Veranstaltungen im Pentorama statt, so entschlossen sich die Verantwortlichen um OK-Präsident Peter «Petz» Bär, den Gönner- und Sponsorenabend in diesem Jahr in der Tellenfeldhalle durchzuführen. Ein Entscheid, der sich lohnen sollte, auch wenn sich dadurch die Organisation sicher etwas aufwendiger gestaltete.

Doch eine Raubkatze stahl dem Bär(en) bei der Begrüssung der 200 Gäste die Show. Maskottchen «Volly», die Raubkatze, marschierte in die Halle ein und schwenkte dabei eine grosse blau-weisse Fahne. Augenblicke später entpuppte sich die Raubkatze als Kater, denn als «Volly» seinen Tierkopf auszog, kam darunter Kurt «Kudi» Wick zum Vorschein und aus den Lautsprechern dröhnte Frank Zanders Hit «Hier kommt Kurt».

Kurt Wick überrascht die Gäste des Abends im Maskottchenkostüm. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. September 2022)

Der Auftritt Wicks, der dann auch als Con­fé­ren­ci­er durch den Abend führte, war zugleich dessen Rückkehr. Vor zwei Jahren verliess der erfolgreiche Sponsorenbetreuer und -rekrutierer den Verein, nun arbeitet er wieder im Sponsoringteam mit. Der Kater kann das Mausen eben doch nicht lassen und kümmert sich ab sofort wieder darum, dass Volley Amriswil genügend «Mäuse» zur Verfügung stehen.

Kurt Wick: «1000 Fans pro Spiel muss unser Ziel sein»

Der Verein braucht diese finanzielle Unterstützung seiner Gönner und Sponsoren, will er an die äusserst erfolgreiche letzte Saison anknüpfen, in der die Mannschaft gleich beide Pokale in den Oberthurgau geholt hat. Zudem kommt das Publikum in der Tellenfeldhalle heuer wieder in den Genuss von internationalem Spitzenvolleyball. Am 28. September spielt das Team des neu verpflichteten Chefcoaches Vincent Pichette in der Champions-League-Qualifikation gegen OK Mladost Brčko aus Bosnien und Herzegowina.

Volley Amriswils neuer Trainer, der Kanadier Vincent Pichette, klatscht bei der Teampräsentation mit seinen Spielern ab. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. September 2022)

«Unser Ziel muss sein, dass wir in jedem Heimspiel tausend Fans in der Halle haben», sagte Kurt Wick zu den Anwesenden. «Wenn jeder von euch vier Bekannte mitnimmt, dann hätten wir dieses Ziel schon erreicht.» Auf eine solche Unterstützung hofft auch der neue Trainer, der von Matchspeaker Tom Schnegg gleich zu Beginn gefragt wurde, ob denn sein Name französisch oder englisch ausgesprochen werde. Denn Vincent Pichette kommt aus dem zweisprachigen Kanada. Beides sei okay, meinte dieser in perfektem Englisch, seine Muttersprache sei jedoch Französisch.

Zuletzt arbeitete Pichette aber als Trainer beim japanischen Spitzenteam Panasonic Panthers. Was denn der grösste Unterschied zwischen Japan und Amriswil für ihn sei, wollte Tom Schnegg wissen. «Hier wohnen viel weniger Leute», sagte Pichette lachend. In der Stadt Hirakata bei Osaka, wo die Panthers zu Hause sind, leben rund 400'000 Menschen.

Auch musikalische und kulinarische Highlights

Ein grosser Unterschied sei aber auch, dass die Fangemeinschaft hier in Amriswil besonders eng mit der Mannschaft verbunden sei. Das zeige auch dieser Abend hier. In Japan sei das Verhältnis zu den Zuschauerinnen und Zuschauern distanzierter gewesen.

Sänger Larry Woodley tritt mit Startrompeter Dani Felbers Band auf. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. September 2022)

Das Sportliche mit der Vorstellung sämtlicher Spieler der kommenden Saison war aber nur eines der Highlights an diesem Freitagabend. Ein weiterer Höhepunkt war das musikalische Intermezzo von Startrompeter Dani Felber mit seiner internationalen Band sowie der Sängerin Lisa Doby und des Sängers Larry Woodley. Und wenn die Amriswiler Volleyballer in ihren Matches nur halb so viel Feuer an den Tag legen, wie es Larry Woodley bei seinem Auftritt tat, dann ist die Titelverteidigung im Cup und in der Meisterschaft nur eine Formsache.

Das dritte Schmankerl des Abends war das Kulinarische: Randenmousse mit geräucherter Forelle, Entrecôte mit Gratin und eine Mango-Crème. Aber diese Kalorien sind – zumindest für die Spieler – nach dem nächsten Training wieder verbrannt.