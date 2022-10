Volksabstimmung Nicht genug Geld auf dem Landkreditkonto: Dennoch will Amriswil wegen allfälliger Bahnunterführung ein Haus kaufen Der Stadtrat Amriswil will aus strategischen Gründen das Haus beim Bahnübergang an der Sommeristrasse kaufen.

Die Liegenschaft an der Sommeristrasse 1 steht im Moment leer. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

Es ist wie bei einem Kind, das gerne etwas Grösseres kaufen möchte, aber nicht genug Sackgeld hat. Also fragt es die Eltern, und die geben die Summe – sofern es ein sinnvoller Kauf ist.

Der Stadtrat Amriswil hat ziemlich viel Sackgeld. Acht Millionen, um genau zu sein, doch einen Teil davon hat er ausgegeben und es reicht nicht ganz, um sich einen weiteren Wunsch zu erfüllen (siehe Kasten). Also fragt er die Stimmbevölkerung. Und auch hier findet der Stadtrat, dass er gute Argumente hat.

Landkreditkonto Die Stadt Amriswil hat acht Millionen Franken zur Verfügung, um Liegenschaften zu kaufen. Oft sind das strategische Käufe, wie etwa bei der alten Post und beim Hotel Bahnhof, wo eine zusammenhängende Entwicklung des Areals ermöglicht werden sollte. Aktuell besitzt die Stadt vier Liegenschaften im Wert von 6’829’600 Franken, sodass noch 1’170’400 verfügbar sind. (man)

Konkret geht es um die Liegenschaft Horber an der Sommeristrasse 1, unmittelbar beim Bahnübergang. Und genau dieser Bahnübergang macht die 1527 Quadratmeter der Parzelle 1054 für die Stadt so wertvoll, dass sie dafür 1,75 Millionen Franken ausgeben möchte.

Will Amriswil nicht kaufen, gibt es genug Interessenten

Die Stadt ist jedoch nicht alleinige Interessentin. Mindestens zwei weitere konkrete Angebote für die Liegenschaft sind bei der Besitzerin eingegangen. Amriswil hat jedoch den Vorteil, dass sie sich mit der Besitzerin bereits im Juni 2020 auf ein Vorkaufsrecht geeinigt hat. Das bedeutet, die Stadt kann mit dem Höchstbietenden nachziehen.

Je nach Tageszeit ist die Bahnschranke innerhalb einer Stunde mehr als 30 Minuten geschlossen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

«Wir konnten uns nun aber mit der Eigentümerin über die Verkaufsbedingungen einigen», sagt Stadtpräsident Gabriel Macedo, und er betont, dass das Angebot der Stadt zwar im Bereich der anderen Kaufinteressenten lag, aber nicht das höchste war. Macedo sagt:

«Unsere 1,75 Millionen Franken sind deshalb ein realistischer Marktpreis.»

Deshalb wird das Vorkaufsrecht, für das die Stadt im Übrigen nichts bezahlt hat, wohl gar nicht nötig – immer unter der Voraussetzung, dass das Volk den Kauf an der Urne gutheisst.

Ins Feld führt der Stadtrat vor allem das Argument der Bahnunterführung. Viele Amriswilerinnen und Amriswiler wünschen sich an dieser Stelle eine Lösung, denn je nach Tageszeit sind die Schranken innerhalb einer Stunde mehr als eine halbe Stunde geschlossen, wenn man die Minuten aufsummiert.

Stadt hat keinen Einfluss auf Bau der Unterführung

Und es ereignen sich an dieser Kreuzung auch immer wieder Unfälle. «Zum Glück sind es bisher meist nur Blechschäden gewesen», sagt Macedo. Doch weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt, kann die Stadt nicht beeinflussen, wann und ob überhaupt die Bahnunterführung je gebaut wird. Jedoch müsste sich Amriswil trotzdem zu einem grossen Teil an den Kosten beteiligen, wie es schon bei der Unterführung an der Bahnhofstrasse der Fall war.

Die Kreuzung beim Bahnübergang zwischen Rüti- und Sommeristrasse ist ein Unfallschwerpunkt. Viele wollen hier eine Bahnunterführung. Mit diesem Hintergrund will die Stadt Amriswil nun die Liegenschaft Horber (links oben) für 1,75 Millionen Franken kaufen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

Da eine allfällige Unterführung die Liegenschaft an der Sommeristrasse 1 massgeblich tangiert, würden deshalb wohl auch die Kosten steigen, wenn die Liegenschaft nicht im Besitz der Öffentlichkeit wäre und man bei einem Bau Rücksicht auf das neue Gebäude nehmen müsste. Vor allem deshalb will sich die Stadt diese strategische Position sichern, auch wenn man für die Unterführung nur einen ganz schmalen Streifen oder gar kein Land dieser Parzelle bräuchte. Aber ein Abparzellierung wäre so jederzeit problemlos möglich.

Und was, wenn die Unterführung gar nicht realisiert wird? Der Stadtpräsident sagt:

«Dann ist ein Verkauf jederzeit möglich. Genug Interessenten wird es geben, denn Bauland ist rar geworden in Amriswil.»