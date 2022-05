Sommeri Vier machen weiter, einer hört auf Sommeri muss einen neuen Gemeinderat suchen. Armin von Holzen verlässt die Exekutive in einem Jahr.

Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner führt durch die Rechnungsversammlung in der «Linde» in Sommeri. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 17. Mai 2022)

Dass statt des budgetierten Verlustes von 79'842 Franken letztlich ein Plus von 30'023 Franken herausschaute für die Gemeinde Sommeri (siehe Kasten), das liege auch an den gesunkenen Kosten bei der Langzeitpflege und bei der ambulanten Krankenpflege, führte Joachim Oswald, der im Gemeinderat das Ressort Gesundheit unter sich hat. «In letzter Zeit sind die Sommerer also recht gesund», sagte er, was den 59 anwesenden von insgesamt 422 Stimmberechtigten an der Rechnungsversammlung in der «Linde» ein Schmunzeln entlockte.

Einstimmig genehmigt Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Sommeri schliesst bei einem Gesamtaufwand von 1'600'406,82 Franken und einem Gesamtertrag von 1'630'429,85 Franken, was einen Ertragsüberschuss von 30'023,03 Franken zur Folge gehabt hat. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigten die Rechnung einstimmig. (man)

Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner führte zügig durch die Versammlung und es gab auch keinerlei Rückfragen zur Jahresrechnung. Das änderte sich bei Traktandum 6, als es um die Ortsplanungsrevision ging. Es habe eine Einsprache gegeben, die durch den Gemeinderat jedoch abgewiesen worden sei, sagte Rechsteiner. Pascal Meile, der die Gemeinde beim Prozess der Revision begleitet hatte, erklärte den Anwesenden zudem, dass auch der Richtplan auf Verlangen des Kantons Bestandteil gewesen sei, jedoch nicht zur Abstimmung komme, da nur für den Gemeinderat verbindlich.

Auf die Frage eines Stimmbürgers nach dem Unterschied erklärte Meile, dass die Ortsplanung einen Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren habe, der Gemeinderat mit dem Richtplan aber vorausschaue, was die nächsten 25 Jahre sein könnte.

«Mich dünkt, es ist ein heikles Thema», sagte eine Frau und regte eine Geheimabstimmung an. Allerdings stimmte sie als Einzige für eine solche. Letztlich wurde die revidierte Ortsplanung mit 45 Ja, 8 Nein und 6 Enthaltungen angenommen. Allerdings rechnet die Gemeinde damit, dass die Person, die Einsprache erhob, beim DBU noch Rekurs einreichen wird.

Martin Roth ist schon seit 20 Jahren im Dienst der Gemeinde, als Gemeindestellenleiter wie auch als Gemeinderat. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 17. Mai 2022)

Abschliessend dankte die Gemeindepräsidentin ihrem Kollegen Martin Roth für 20 Jahre im Gemeinderat. «Der Einsatz für unser Dorf lohnt sich», sagte dieser und verreit, dass fast alle Mitglieder der Exekutive erneut kandidieren. Nur Armin von Holzen äusserte den Wunsch, nach acht Jahren sein Amt als Gemeinderat zu beenden. «Im Gremium muss es immer wieder Wechsel geben», fand er, doch Sommeri habe genug fähige Leute für dieses Amt.