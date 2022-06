SULGEN Ein Geschenk lässt die Herzen von Jung und Alt höher schlagen Die Stiftung Platzda schenkt der Gemeinde Sulgen einen multifunktionalen Sportplatz. Die Errichtung hat dieser Tage begonnen, die Inbetriebnahme soll noch vor den Sommerferien erfolgen.

Die Kinder der 3./4. Klasse des Schulhauses Auholz wohnen dem Spatenstich bei. Bild: Hannelore Bruderer

Neben der Einfahrt in die Unterkunft für Luftschutztruppen an der Auholzstrasse stand ein Bagger, der von Passanten neugierig beäugt wurde. Am Tag darauf bohrte sich die Baggerschaufel dann bereits ins Erdreich, um das Fundament für den neuen, multifunktionalen Sportplatz zu legen.

Für diesen Platz hatte sich die ­Politische Gemeinde Sulgen im letzten Jahr beim Sportamt Thurgau beworben und den Zuschlag erhalten. Während die Tiefbauarbeiten zu Lasten der Gemeinde gehen, ist der Sportplatz im Wert von 140’000 Franken ein Geschenk der Stiftung Platzda.

Prädestiniert für Ballsportarten

Beim kürzlich durchgeführten Spatenstich dabei waren Gemeindepräsident Andreas Opprecht, Gemeinderätin Maja Brühlmann Zwahlen, Bau- und Werkverwalter Walter Senn sowie Heinz Gfeller, der Vizepräsident der Volksschulgemeinde Region Sulgen, und Curdin Pinggera von der ausführenden Firma Schenk AG aus Heldswil mit seinen Mitarbeitern.

Als spezielle Gäste begrüsste der Sulger Gemeindepräsident die rund 20 Schülerinnen und Schüler der 3./4. Primarschule Auholz und ihre Lehrerin Esther Crespo. Sie werden vom neuen Sportplatz ebenso profitieren wie der Rest der Bevölkerung.

Der Allwetterplatz mit Banden und Netzen eignet sich besonders für Ballsportarten wie Unihockey, Fussball, Basketball oder Korbball. Läuft alles nach Plan, so soll der Platz noch vor den Sommerferien am 24. Juni eingeweiht werden.