Schlossfestspiele Kinder aus der Ukraine sehen sich die Proben von «Frau Holle» an: «Die Sprache des Theaters wird überall verstanden», sagt Regisseur Florian Rexer Kinder des Ferienspasses Romanshorn besuchen in Hagenwil die Proben des Kinderstücks der Schlossfestspiele und spielen selbst Theater.

Theaterspielen und die entsprechenden Übungen bringen Kinder aus der Schweiz und aus der Ukraine näher zusammen. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 3. August 2022)

«Zehn!», ruft Hanneke Alefsen und zwei Dutzend Kinder rennen wie von einer Wespe gestochen durch den Saal im Schloss Hagenwil und zwischen Stühlen und Tischen hin und her – und es ist ein kleines Wunder, dass es keinen Zusammenstoss gibt. Die Mädchen und Buben des Ferienspasses Romanshorn lieben diese Übung. Fünf bedeutet normales Schritttempo, eins ist extreme Zeitlupe, zehn ist Vollgas. Und wenn «Null!» gerufen wird, dann müssen die Kinder ruhig stehen bleiben und auf weitere Anweisungen warten. «Die Null ist meine Lieblingszahl», keucht eine der Betreuerinnen des Ferienspasses, die ebenfalls mitmacht, ganz ausser Atem. Sie ist froh, kann sie bei der nächsten Übung nur Zuschauerin sein.

Nun wird es herausfordernd für die Kinder, die in Vierer- und Fünfergrüppchen eine kleine Szene schauspielern und sich vorgängig kurz absprechen sollen. Das Problem: Die eine Hälfte der Kinder spricht nicht die Sprache der anderen. «Wir haben bei der Anmeldung für den Ferienspass geschaut, dass etwa 50 Prozent geflüchtete Kinder aus der Ukraine sind, und der Rest solche, die schon länger in Romanshorn wohnen», sagt die Verantwortliche Sigrid Wood.

Beim «Theäterlen» wird sanft erzwungen integriert

Diese sanft erzwungene Integration – die Kinder wurden wild und zufällig durcheinandergemischt – klappt bei dieser Übung hervorragend. Die Kinder verständigen sich mit Hand und Fuss – und teilweise auch in englischer Sprache. Am Ende spielen die Gruppen einander vor, was sie zuvor während ein paar Minuten eingeübt haben. Etwas im Hintergrund beobachtet Florian Rexer das Geschehen und freut sich. «Die Sprache des Theaters ist halt international.» Kurze Zeit später erhält der Regisseur der Schlossfestspiele die Bestätigung, als die Kinder der Probe vom diesjährigen Kinderstück «Frau Holle» beiwohnen. Auch die Kinder aus der Ukraine lachen herzhaft, auch wenn sie wohl kein Wort der Mundart verstehen. Und Rexer gewinnt dabei wertvolle Erkenntnisse, wo er allenfalls noch etwas im Stück ändern muss, bevor es am 14. August Premiere hat.

Jüngere Kinder zeigen weniger Berührungsängste

Am Vormittag betätigt sich der Theatermann als Schlossführer und lässt es sich nicht nehmen, den Kindern im kleinen Grossmutterstübchen direkt über der Zugbrücke zu sagen, dass es im Wasserschloss Hagenwil einen Geist gebe. Als die Übersetzerin dies auf Ukrainisch erzählt, sind einige der Kinder etwas verunsichert – was Rexer sofort sagen lässt, dass es ein guter Geist sei.

Dass zwischen den Kindern ein guter Geist herrscht, das bemerkt auch Hanneke Alefsen bei ihren Übungen, «obwohl die Jugendlichen mit fortgeschrittenem Alter sich manchmal etwas genieren, wenn sie miteinander interagieren müssen – und auch noch in unterschiedlichen Sprachen», sagt sie. Diese Beobachtung kann auch Sigrid Wood bestätigen, die erst am Nachmittag zur Gruppe im Schloss Hagenwil gestossen ist. Am Vormittag war sie noch in Romanshorn bei den Unterstufenkindern. Bei den Jüngsten sei nur selten der Fall, dass sie Berührungsängste zeigten, selbst wenn jemand eine fremde Sprache spreche. Aber egal, ob mit jüngeren oder älteren Kindern, für Wood ist der zweiwöchige, bilinguale Ferienspass ein voller Erfolg gewesen.