Sanfte Renovation im Ortsmuseum

Präsident Rolf Hess im grossen Saal des Museums. Bild: Manuel Nagel

Amriswil Wer morgen Sonntag nach der Sommerpause wieder einen Fuss ins Ortsmuseum setzt, der mag sich denken, dass irgendetwas anders ist – auch wenn er es auf den ersten Blick nicht erkennen mag. Rolf Hess, Präsident der Ortsmuseumskommission, lächelt. Genau so sei es einem Bekannten von ihm ergangen, als dieser letzte Woche die Räume betrat, obwohl sie diesem eigentlich bekannt seien. Bei einigen Objekten wie dem Modell des «Goldenen Löwen» in Oberaach merkt man sofort, dass sie einen neuen Platz erhalten haben. Andere Objekte kommen nun erst so richtig zur Geltung. Vieles wurde entfernt und ins Archiv oder ins Lager gebracht. «Weniger ist mehr», lautet die neue Devise.

«Wir wollten die Museumsräume etwas luftiger gestalten», sagt Rolf Hess. Das kommt vor allem den Erzählstunden, die ab dem 2. Oktober mit Hudelmoos-Ranger Stephan Steger weitergeführt werden, zugute. Nun hat es im grossen Saal mehr Platz für die Bestuhlung, sodass sich die Zuhörer künftig nicht mehr um die Vitrinen, die in der Mitte des Raumes standen, herum platzieren müssen, wenn eine Veranstaltung stattfindet. (man)