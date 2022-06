Rechnungsversammlung Kein Streit wegen «Striitholz» Die Stimmbürger der Gemeinde Hefenhofen sagen klar Ja zur Rechnung 2021 und zu einem Kredit über 450'000 Franken für einen Gestaltungsplan.

Beäugt vom vierköpfigen Hefenhofer Gemeinderat spricht Präsident Thomas Schnyder in der Mehrzweckhalle Sonnenberg. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 9. Juni 2022)

Es war ein geruhsamer Abend für die zwei Stimmenzähler an der Rechnungsversammlung der Gemeinde Hefenhofen, da zum einen nebst dem Duo und den fünf Exekutivmitgliedern gerade mal nur 27 weitere Personen in die Mehrzweckhalle Sonnenberg kamen. Und als es dann wirklich mal etwas zu zählen gegeben hätte, da übernahm Gemeindepräsident Thomas Schnyder das Zepter und liess zuerst die eine Gegenstimme und die drei Enthaltungen ihre Hände in die Höhe halten.

Dabei ging es um einen Kredit über 450'000 Franken für die Durchführung eines Gestaltungsplans und eines Landumlegungsverfahrens im Gebiet «Striitholz» – aber wirklich gestritten wurde nicht. Zu gross war offensichtlich das Vertrauen in den Gemeinderat, dass dieser das grosse Areal entlang der Romanshornerstrasse, unmittelbar an der Grenze zu Amriswil, in für die Gemeinde Hefenhofen richtige Bahnen lenkt. Und genau das soll mit diesem Vorgehen sichergestellt werden.

Das im Moment noch unbebaute und unerschlossene Gebiet ist das einzige in Hefenhofen, auf dem noch ein grosses Wachstum möglich ist. Es ist auch das einzige Gebiet, wo die Elf-Weiler-Gemeinde ein urbanes Gesicht erhalten könnte.

Gemeinde will ein Wort bei der Entwicklung mitreden

Dass der Gemeinderat mit diesem einzigen verfügbaren Blätz Land, auf dem verdichtet gebaut werden kann, sorgsam umgehen und bei diesem auch ein Wort mitreden will – obschon nicht im Besitz der Gemeinde –, versteht sich von selbst. Der Hebel dazu ist ein Gestaltungsplan. Mit diesem soll erreicht werden, dass dort hochwertiger Wohnraum mit Schwerpunkt Familienwohnungen geschaffen wird, dass aber auch unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt werden.

In der Diskussion wollte ein Stimmbürger wissen, ob sich das mit dem hochwertigen Wohnraum nicht beisse, da ja einst unmittelbar an jener Stelle die BTS durchgehen sollte. Gemeindepräsident Schnyder meinte, dies sei das Risiko der entsprechenden Investoren, die dort bauten.

Rechnung schliesst mit einem Plus statt Minus

Einstimmigkeit gab es bei der Rechnung für das vergangene Jahr. «Wir dürfen Ihnen einen erfreulichen Abschluss präsentieren», sagte der Gemeindepräsident und überraschte damit wohl niemanden, weil auch in Hefenhofen wie in allen Gemeinden rundherum der Fiskalertrag höher ausfiel als gedacht: Statt der budgetierten 1,584 Millionen waren es leicht mehr als 1,9 Millionen Franken.

Das führte nebst anderen Faktoren dazu, dass die Rechnung 2021 mit einem Plus von 113'496 Franken schliesst. Im Herbst 2020 ging man noch von einem Minus von 110'698 Franken aus.

Weitere auffällig grosse Abweichungen gab es bei der Sozialhilfe mit rund 100'000 mehr als die budgetierten 245'000 Franken. «Wir müssen die jeweiligen Personen unterstützen und die Ausgaben tätigen», sagte Thomas Schnyder und machte klar, dass eine Gemeinde dies nur schwer beeinflussen könne.

Jedoch habe kein Fall mit Corona zu tun gehabt, sagte der Gemeindepräsident, der eigentlich das Wort an diesem Abend vermeiden wollte, wie er zu Beginn sagte. Dies befolgte er dann beim Posten «Friedhof und Bestattung», wo 13'000 statt fast 24'000 Franken zu Buche standen. «Es gab viel mehr Todesfälle», sagte Schnyder. Das Wort Corona fiel dabei nicht mehr.