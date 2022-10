Oberthurgau Eine Ukrainerin suchte Ruhe in der Kirche und fand eine Freundin - nun gibt sie in Amriswil ein Konzert Diesen Sonntag um 17 Uhr konzertiert Pianistin Nadia Bandura im Kirchgemeindehaus Amriswil. Dies verdankt sie Dagmar Grigarová, der Organistin der Evangelischen Kirchgemeinde.

Dagmar Grigarová, die Organistin der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil, schaut Nadia Bandura beim Spielen zu. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 19. Oktober 2022)

Nadia Bandura kann sich noch genau an den Tag erinnern. «Es war der 23. April», sagt sie. Für die Musikerin aus der Ukraine war es rückblickend der Tag, an dem sich ihr Leben hier im Oberthurgau wieder ein wenig normalisieren sollte. Und auch Dagmar Grigarová erinnert sich. Sie habe in der Kirche geprobt, sagt die Organistin der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil, als sie eine Frau auf der Kirchenbank bemerkte, die ihr zuhörte. Das war Nadia Bandura.

«Ich hatte einen Sprachtest beim Heks, um meine Deutschkenntnisse zu prüfen», sagt sie, die damals noch kein Deutsch, dafür Ukrainisch, Russisch, Polnisch, Griechisch und Englisch sprach. Und so betrat sie nach dem Termin spontan die nur einige Schritte entfernte Kirche, um etwas innezuhalten.

«Ich dachte mir noch, sie könnte Ukrainerin sein», sagt Dagmar Grigarová, «und als sie mich dann auf Englisch ansprach, da war der Fall klar.» Ob sie auch einmal spielen dürfe, fragte Bandura. Sie durfte – und Grigarová erkannte sogleich, welch grossartige Kollegin hier in die Tasten griff. Für Nadia Bandura war es eine unglaubliche Erleichterung, wieder musizieren zu können, denn seit dem Ausbruch des Krieges am 24. Februar hatte sie nicht mehr Klavier gespielt.

Nadia Bandura spielt in der evangelischen Kirche Amriswil Klavier. Video: Manuel Nagel

Zwei Monate lang konnte sie nicht Klavier spielen

Ungewöhnlich für jemanden, der seit dem sechsten Lebensjahr fast täglich mehrere Stunden spielt. Dank ihrer Klasse war Nadia Bandura mehrere Jahre in Boston und später auch in Griechenland tätig. Doch als ihr Vater gesundheitlich angeschlagen war, kehrte sie in ihre Heimatstadt Charkiw zurück. Einen Monat blieben die beiden noch in der hart umkämpften Stadt – der Vater wollte sie auf keinen Fall verlassen, doch als eine Bombe wenige Meter von ihm niederging, da entschloss er sich zur Flucht.

Tochter und Vater landeten in Arbon, doch Kontakte hatte sie dort noch keine – bis sie Dagmar Grigarová kennen lernte. Diese sagt:

«Ich bin hier im Oberthurgau gut vernetzt.»

Und sie machte Bandura mit ihren Kollegen der katholischen und evangelischen Kirche in Arbon bekannt. So ergab sich auch der Kontakt zum Pflegeheim Sonnhalden, wo Bandura nun regelmässig für die Bewohner spielt.

Doch dank Grigarová kann Bandura nun diesen Sonntag im Kirchgemeindehaus Amriswil ein Konzert geben, dessen Erlös in den Wiederaufbau der Nationalen Universität der Künste in Charkiw fliesst – auf den Tag genau ein halbes Jahr, nachdem die beiden Musikerinnen dank ihrer gemeinsamen Leidenschaft zueinanderfanden und Freundinnen geworden sind.