Neubauprojekt Operation am offenen Haus: In Amriswil wird ein unter Schutz stehendes Gebäude von einem an diesem angebauten getrennt Mit einem Neubau gegenüber des Coop verändert sich das Gesicht des mittleren Teils der Amriswiler Bahnhofstrasse markant. Das geschützte Haus Nummer 23 wird dabei getrennt.

Die Liegenschaften Bahnhofstrasse 19 (links unten) und 19 a (dahinter) werden verschwinden, ebenso das benachbarte Haus Nummer 21. Erhalten bleibt jedoch das angebaute Haus Nummer 23, das an der Ecke Bahnhofstrasse/Freiestrasse liegt (rechts unten). Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

Diskussionsbedarf gab es nicht wirklich bei den höchstens zwei Dutzend Interessierten, die sich am Donnerstagabend die Pläne auf dem Areal in der Ecke Freiestrasse und Bahnhofstrasse anhörten und anschauten. Auch bei der Besichtigung am Modell waren keine kritischen Stimmen zu vernehmen. Das mag auch damit zu tun haben, dass es bei diesem Projekt nur wenige unmittelbar betroffene Mieter und Eigentümer gibt.

Doch für ein Haus ist dieses Projekt ziemlich einschneidend. Die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 23 ist zusammengebaut mit der Nummer 21, die aber im Gegensatz zur Nachbarin nicht unter Schutz steht. Hier gibt es einen sauberen Schnitt, bei dem der weniger schöne Teil verschwinden wird.

So ähnlich könnte das Areal in drei bis vier Jahren aussehen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

Entstehen sollen dafür vorerst drei neue Gebäude. In den Gestaltungsplan miteinbezogen wurde auch das Haus Freiestrasse 3, wo sich der Bücherladen befindet, doch der Eigentümer hat zurzeit keine Pläne für einen Neubau. Weichen sollen nur die drei Gebäude mit der Adresse Bahnhofstrasse 19, 19a sowie 21.

Höchstes Gebäude ragt 18,5 Meter in den Himmel

Das markanteste Gebäude wird entlang der Bahnhofstrasse zu liegen kommen. Mit 18,5 Metern an der höchsten Stelle wird es zudem deutlich dominanter als die bestehenden Häuser und auch höher als das gegenüberliegende Coop-Gebäude. Möglich ist dies, weil sich die Bauherrschaft einem Gestaltungsplanverfahren gestellt hat und auf das Areal keine Regelbauten hinstellt. Das bedeutet, dass viel mehr kantonale Stellen etwas mitzureden haben und selbst die Öffentlichkeit mitwirken kann, dass man aber als Gegenleistung ein Stück weit von der Regelbauweise abweichen darf, etwa was die Gebäudehöhe betrifft.

Wie letztlich die neuen Häuser aussehen werden, das ist noch nicht bekannt und wird in der Phase des Gestaltungsplans auch nicht gefordert. Sicher ist aber, dass unter dem 2650 Quadratmeter grossen Areal eine Tiefgarage mit etwas mehr als 30 Abstellplätzen entsteht und darüber eine Art Innenhof mit einem Baum. Dieser Raum soll halböffentlich sein. Ebenfalls sicher ist, dass an dieser Stelle viel mehr Wohnraum als bisher entsteht, doch auch diesbezüglich ist nicht klar, ob nur Miet- oder auch Eigentumswohnungen gebaut werden. Aktuell laufen Gespräche der Bauherrschaft mit potenziellen Investoren. Verläuft alles nach Plan, so kann das Baugesuch im Herbst 2023 eingereicht werden.