Nachgefragt Reparieren statt wegwerfen – das Repair Café kommt wieder nach Amriswil Nach drei Jahren findet der Anlass erneut statt. Moritz Michel, einer der Organisatoren, erklärt, was das Repair Café bietet. Er sucht noch Reparateure für den Event im September.

Moritz Michel ist einer der Organisatoren des Amriswiler Repair Cafés, welches am 17. September stattfinden wird. Bild: Manuel Nagel

Was ist das Ziel der Organisatoren des Repair Cafés?

Wir möchten entgegen der Wegwerfmentalität reparieren statt wegwerfen. So war es uns vor drei Jahren bei der letzten Veranstaltung in Amriswil möglich, etwa 60 Prozent aller vorbeigebrachter Gegenstände zu flicken.

Wie läuft es ab, wenn man einen Gegenstand mitbringt?

Zuerst füllt man einen Zettel über den kaputten Gegenstand aus und wird an einen Handwerker verwiesen, der helfen kann. In der Wartezeit kann man einen Kaffee trinken und Kuchen geniessen. Anschliessend versucht man gemeinsam mit dem Reparateur den Gegenstand zu flicken. Das Angebot ist gratis. Wenn man möchte, kann zum Schluss noch ein selbst gewählter Betrag in ein Kässeli gegeben werden. Damit werden Unkosten finanziert.

Welche Sachen kann man denn vorbeibringen?

Das können elektrische Geräte, wie Föhn und Kaffeemaschinen, oder auch Holzsachen, wie Stühle sein. Auch Schmuck, Lederwaren und Textilien können vorbeigebracht werden. Beispielsweise könnte man auch Hosen bringen, die man gerne etwas kürzer hätte. Es sind kleinere Reparaturen möglich, die nicht länger als eine halbe Stunde brauchen.

Was muss ein Reparateur können, um dabei zu sein?

Unsere ehrenamtlichen Reparateure arbeiten oft beruflich handwerklich. Das sind Schreiner, Elektroniker und «Bastler», die eine manchmal auch unkonventionelle Lösung für eine Reparatur finden. Besonders Elektroniker und jemand, der gut mit Textilien umgehen kann, suchen wir noch für den September. Wichtig ist, dass die Reparateure ihr eigenes Werkzeug mitbringen. Wir stellen den Raum mit Werkbänken und Schraubstöcken zur Verfügung.

Kontakt für Interessentinnen und Interessenten E-Mail: k.m.michel@bluewin.ch

Telefon: 071 411 9079

Wo und wann findet der Event statt?

Das Repair Café findet in den Räumen der Regio Energie Amriswil (REA), an der Egelmoosstrasse 1 statt. Am 17. September kann man zwischen 10 und 15 Uhr defekte Sachen vorbeibringen.