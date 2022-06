Amriswil Mit dem Einzug der Brockenstube am neuen Ort schliesst sich ein Kreis Die Brockenstube des Frauenvereins Amriswil hat ein neues Zuhause. Am Samstagvormittag war Eröffnung.

Ingrid Alefsen, Kassierin des Gemeinnützigen Frauenvereins Amriswil, und Manuela Severini, im Vorstand verantwortlich für die Brockenstube, in den neuen Räumlichkeiten. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 11. Juni 2022)

«Halt, nicht ganz gratis», sagt Ingrid Alefsen und lacht. «Das ist halt unsere Kassierin», klärt Manuela Severini auf, die für die Brockenstube verantwortlich ist, und korrigiert sich gleich selber, dass man also schon eine kleine Spende für den Kaffee in der neuen Kaffee-Ecke erwarte. Die beiden Vorstandsmitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins Amriswil sind nicht ohne Grund bester Laune, denn seit Samstag befindet sich ihre Brockenstube in den neuen, hellen Räumlichkeiten an der Romanshornerstrasse 26.

Der Kontrast zum alten und etwas schummrigen Standort an der Alleestrasse mit den verwinkelten Räumen könnte nicht grösser sein – und apropos grösser: Das ist es hier ebenfalls, wie Severini sagt. Man habe nun sogar eine Küche und ein WC.

Ein Umzug wurde nötig, da die Stadt das Haus neben dem Stefanshöfli abbricht, um die neuen Alterswohnungen bauen zu können. Deswegen habe sich die Stadt auch sehr darum bemüht, eine Lösung für die Brocki des Frauenvereins zu finden. Und auch bei der neuen Vermieterin stiess man auf sehr viel Wohlwollen, verrät Kassierin Alefsen und meint damit nicht nur den Mietzins. Das Gebäude gehört der Stutz AG, der es ein grosses Anliegen war, dass die Brocki hier einzieht – nicht zuletzt wegen Esther Müller, der 2020 verstorbenen Grande Dame der Stutz AG, die ebenfalls im Vorstand des Frauenvereins sass. Damit schliesse sich hier nun ein Kreis, bemerkt Ingrid Alefsen.

Die Brockenstube hat auch eine soziale Funktion

Die Eröffnung am letzten Samstagvormittag war äusserst gut besucht. Eine Stammkundin sei sogar bereits um 9 Uhr mit dem Taxi gekommen, sagt Manuela Severini, die hofft, dass viele der älteren Personen aus der Alterssiedlung, die regelmässig in der Brockenstube auf einen Schwatz vorbeischauten, auch den Weg an die Romanshornerstrasse finden. Sie weiss auch um die soziale Verantwortung der Brocki.

Severini setzt auch Hoffnungen auf neue Kundschaft. Viele Junge würden bewusst vermehrt gebrauchte, aber einwandfreie Sachen kaufen. Diesen Trend sieht sie positiv, denn letztlich möchte der Frauenverein auch einen Gewinn erzielen, damit er weiterhin zahlreiche karitative Projekte in der Region finanziell unterstützen kann.