AMRISWIL Miniaturpferd ganz gross: Amriswilerin holt mit Buddy den Turniersieg in Netstal Carole Zuberbühler aus Räuchlisberg bei Amriswil hat mit dem amerikanischen Miniaturpferd Buddy das «Pony Jump and Run»-Event in Netstal gewonnen.

Carole Zuberbühler und Buddy, der auf einem seiner Lieblingsplätze sitzt. Bild: Krisztina Scherrer

Carole Zuberbühler ist in der Hocke. In der linken Hand hält sie den Strick, mit der rechten streichelt sie Buddy. Sie redet dem siebenjährigen Hengst gut zu. «Guete, brave», sagt die 17-Jährige. Das amerikanische Miniaturpferd stupst sie mit der Nase an, leckt ihr die Hand.

Buddy heisst eigentlich Eclipse Blues Butterfly und lebt auf einem Hof in Räuchlisberg bei Amriswil. Carole Zuberbühler und Buddy haben Anfang Mai das «Pony Jump and Run» in Netstal gewonnen. Das ist ein Turnier, bei dem nur Pferde oder Ponys teilnehmen können, die nicht grösser als 1,20 Meter (Widerristhöhe) sind. Die Tiere werden von einer Person am Strick geführt und laufen durch einen 300 bis 500 Meter langen Parcours.

Sie müssen über 12 bis 14 Hindernisse springen, die höchstens 60 Zentimeter hoch sind. Die Führerinnen laufen jeweils mit. Dabei ist die Schnelligkeit wichtig, aber auch, dass die Tiere die Hürden überwinden. «Wenn ein Hindernis umfällt, macht das nichts. Wichtig ist, dass das Pferd sich nicht weigert darüber zu springen», erklärt Zuberbühler.

Carole Zuberbühler und Buddy laufen einen Parcours. Video: Krisztina Scherrer

Carole Zuberbühler wollte schon als junges Mädchen reiten: «Meine Eltern probierten, mir andere Hobbys zu zeigen, aber ich bin stur geblieben.» Mit acht Jahren hat sie begonnen, seit vier Jahren reitet sie auf dem Hof, wo Buddy mit zwei weiteren Miniaturpferden und einer Schweizer Warmblut-Stute lebt. Carole Zuberbühler trainiert mit der Stute Wacronetta KZI – kurz Netti – und dem kleinen Pferd. Mit der 16-jährigen Netti werde Sie die Dressurlizenz machen und mit Buddy an so vielen Jump and Runs wie möglich teilnehmen.

Mit dem Training nicht übertreiben

Wie bringt Carole Zuberbühler das 76 Zentimeter grosse Pferd dazu, über Hindernisse zu springen und ihr auf Schritt und Tritt zu folgen? «Ich bin ein sehr geduldiger Mensch», sagt Zuberbühler, die eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung macht. «Es ist eindrücklich, einem Tier etwas beizubringen. Wenn es ein Kunststück kann, haben wir das gemeinsam erreicht.»

Miniaturpferd Buddy mit der Siegerschleife. Bild: Krisztina Scherrer

Wichtig sei, mit dem Training nicht zu übertreiben. «Ich übe nicht jeden Tag mit Buddy. Er soll die Freude nicht verlieren.» Zweimal in der Woche trainieren sie für ungefähr eine Stunde. «Wer sich immer wieder mit dem Tier beschäftigt, baut eine Bindung auf.» Buddy reagiere sofort auf sie und wisse genau, was er tun muss.

«Ich finde es sehr schön, die Bezugsperson von Buddy zu sein.

Das spornt mich an.»

Was ihr an den Tieren so gefällt, sei das Vertrauen und die Treue, die sie ihr entgegenbringen. «Buddy ist zuverlässig und hat Spass», sagt Zuberbühler. «Ich finde es manchmal nur schade, wenn er ein Kunststück nicht zeigt, das er eigentlich könnte.»

Das amerikanische Miniaturpferd Buddy und Carole Zuberbühler üben bereits für die nächsten Turniere.