Kunst Sie hat Erfolg und zweifelt dennoch: Weshalb eine Amriswiler Künstlerin keine Werbung für ihre Bilder macht Karin Santapaola darf ihre Bilder während eines Jahres im Stadthaus Amriswil ausstellen. Am Donnerstag ist Vernissage.

Karin Santapaola betrachtet das Porträt, das sie vom verstorbenen Dorforiginal Willi Sulzberger gemalt hat. Sie absolvierte nicht nur ihre Lehre als Papeteristin gegenüber von Sulzbergers Tabakgeschäft, sie wuchs auch vis-à-vis von ihm auf – in der Druckerei Zimmermann. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 22. August 2022)

Sie hat zwar eine Lehre als Verkäuferin gemacht, aber sich selbst verkauft Karin Santapaola nicht gut – dessen ist sie sich auch bewusst. Dabei hat sie keinen Grund, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, auch wenn sie schon fast entschuldigend meint, dass sie ja keine gelernte Kunstmalerin sei. Dem Betrachter ihrer Werke dürfte dies herzlich egal sein. Nicht umsonst wurde die bald 52-jährige Amriswilerin an der «art-thur» mit dem ersten Preis ausgezeichnet (siehe Kasten), wo nebst einer Jury auch das Publikum zur Bewertung beigetragen hatte.

Ihre Bilder gefallen offensichtlich. Am Montagvormittag bereitete Karin Santapaola die Ausstellung in den Gängen des Stadthauses vor und hing die Kunstwerke auf, und als sie nach der Mittagspause zurückkehrte, um den Rest zu erledigen, richtete ihr Andreas Müller, Kulturbeauftragter der Stadt, bereits die ersten Komplimente aus für ihre Serie mit den Raubkatzen, die einem durchaus ein bisschen Furcht einflössen können – so realistisch wie sie gemalt sind.

Ein paar Bilderhaken weiter schaut eine Kuh den Betrachter mit ihren grossen Augen an. Mit diesen Tieren habe sie den Nerv eines grösseren Publikums getroffen, sagt Karin Santapaola. Zu Beginn malte die Autodidaktin Pflanzen und wagte sich erst viele Bilder später an Lebewesen. Zuerst an die vierbeinigen, später auch an die zweibeinigen. «Da müssen einfach die Proportionen genau stimmen, damit man den Menschen erkennt», sagt die Malerin selbstkritisch.

Das Dorforiginal Willi Sulzberger scheint zum Leben erweckt auf ihrem Bild

Diese Aufgabe hat sie beim Porträt Willi Sulzbergers ohne Zweifel erfüllt. Das vor 14 Jahren verstorbene Dorforiginal wird, so scheint es, auf Santapaolas Gemälde wieder zum Leben erweckt. Die Künstlerin kennt den ehemaligen Besitzer des Tabakgeschäfts an der Bahnhofstrasse gut, begann sie doch 1985 gleich gegenüber bei Ernst Wegmann ihre Lehre als Papeterieverkäuferin. Ihre Ausbildung war sozusagen auch der Türöffner für ihre Karriere als Kunstmalerin.

Nach der zweijährigen Lehre, die sie bei Wegmanns Nachfolgerin Marianne Nagel abschloss, fand sie eine Stelle beim renommierten Fachgeschäft Racher im Zürcher Niederdorf. Trotz des langen Arbeitswegs erinnert sich Karin Santapaola gerne an diese Zeit zurück, als sie Amerikanern Füllfederhalter verkaufte, «obwohl ich gar kein Englisch konnte», sagt sie lachend.

Dennoch suchte sie eine Stelle in der Ostschweiz, fand diese in St.Gallen und reichte ihre Kündigung ein. Doch bereits nach zwei Wochen am neuen Arbeitsort merkte sie, dass sie wieder zurückwollte. Und die Antwort ihres früheren Arbeitgebers?

«Du kannst noch ein paarmal kündigen, solange du einfach wieder zu uns zurückkommst.»

Doch irgendwann zog es sie doch wieder nach Amriswil zurück und sie arbeitete in diversen Fachgeschäften hier und in Romanshorn. Nach der Geburt ihrer zwei Söhne in den Jahren 2000 und 2003 widmete sie sich ihrer Familie, stieg dann aber später wieder ins Berufsleben ein, wenn auch nicht mehr in ihrer erlernten Branche, wo sie unter anderem auch viel über Malutensilien und Farben gelernt hatte. Das fehlte ihr nun.

Das Malen wurde zur Freizeitbeschäftigung, doch ihre damalige Arbeit machte sie nicht glücklich. Sie entschloss sich vor zehn Jahren, das Malen zu intensivieren – und erfuhr dabei die Unterstützung ihres Mannes.

Seither schuf sie mehrere Hundert Bilder und dennoch hegt sie nicht selten Zweifel, ob ihre Bilder auch wirklich gut genug seien – weshalb sie bislang auch nicht gross Werbung für ihre Kunst machte. Mit der Ausstellung im Amriswiler Stadthaus, so hofft Karin Santapaola, wird eine breitere Öffentlichkeit auf ihre Werke aufmerksam.