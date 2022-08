Kulturnacht Amriswil Ein Hauskonzert beim ehemaligen Nationalrat am Flügel oder ein Strassenkonzert mit der Lokalmatadorin Die dritte Amriswiler Kulturnacht am 10. September wartet mit einem vielfältigen musikalischen Programm auf.

Die Singer-Songwriterin Selina Schildknecht spielt an der Kulturnacht im Stadtzentrum. Bild: PD

An der Kulturnacht erklingen an verschiedenen Orten ganz unterschiedliche Klänge. Die Singer-Songwriterin Selina Schildknecht spielt mit ihrer Gitarre an der Bahnhofstasse 35. Die Mundartband «B’hörde» ist live im Stadthaus zu hören und ein weiteres musikalisches Highlight ist auch das Hauskonzert bei Hermann Hess. Der Pianist spielt bei sich zuhause an der St.Gallerstasse 16 zusammen mit Violinistin Cécile Vonderwahl. Für dieses Konzert werden Interessierte gebeten, sich anzumelden, respektive ein Ticket zu reservieren, da die Platzzahl begrenzt ist.

Auch im «Irish Eyes» wird Livemusik geboten. Der Singer-Songwriter Frank Vetter wird bei seinem Konzert begleitet von Peter Haas. Und auch die beiden Amriswiler Organisten Thomas Haubrich und Dagmar Grigarova verzaubern ihre Zuhörer in der evangelischen und katholischen Kirche.

Besucher der Kulturnacht können aber auch selbst Musik machen. So beispielsweise bei der Schlagzeugschule «Eat Your Sticks», wo Musiker und Schlagzeuglehrer Silvan Scheiwiller Workshops anbietet. Ein offenes Singen, zu dem alle eingeladen sind mitzumachen, gibt es um 17, 17.30 und 18 Uhr vor den Alterswohnungen (bei schlechtem Wetter im Alters- und Pflegezentrum).