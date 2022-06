KRADOLF «Wenn die Gesamtbehörde zurücktritt, dann würde ich mich dem anschliessen»: Turbulente Versammlung der Volksschulgemeinde Sulgen Die Wogen gingen hoch an der Rechnungsgemeinde der Volksschulgemeinde Region Sulgen. Gäbe es ein entsprechendes demokratisches Instrument, hätten die Stimmbürger die Behörde vielleicht sogar hinweggefegt.

Christoph Stäheli, Präsident der VSG Region Sulgen, führt letztmals durch die Gemeindeversammlung. Bild: Christof Lampart (Kradolf, 7. Juni 2022)

Was macht ein guter Kapitän auf einem havarierten Schiff? Er rettet zuerst Frau und Kinder, bevor er an die eigene körperliche Unversehrtheit denkt. Im schlimmsten Fall geht er selbst mit dem Kahn unter. So weit kam es zwar an der Rechnungsgemeinde der Volksschulgemeinde Region Sulgen am Dienstagabend nicht.

Doch nicht nur bei den Informationen über den anhaltenden Streit in der Schulbehörde, der im März 2022, nach einer gescheiterten Mediation, dazu führte, dass dem Heldswiler Behördenmitglied Pascal Plavec die Bereiche Informatik und Sicherheit entzogen wurden, wurde eines deutlich: Beim «Schiff» Schulbehörde liegt in der Volksschulgemeinde Region Sulgen einiges im Argen.

Schulpräsident hüllt sich in Schweigen

Ob es nur darum geht, dass die «Schiffscrew» sich in einem heillosen Kompetenzstreit befindet oder ob sogar das Gefährt schon leckgeschlagen hat, war auch nach der Versammlung schwer von aussen zu bewerten. Allerdings mutete der Versuch des scheidenden Präsidenten, Christoph Stäheli, die Reihen verbal zu schliessen, indem er mehrfach beteuerte, wie gut man im Gremium zusammenarbeite, wie der hilflose Versuch an, mit einem Eimer einen leckgeschlagenen Ozeandampfer zu retten.

Dass er nach wie vor nicht dazu bereit war, über die tatsächlichen Streitpunkte umfassend zu informieren, machte die Sache nicht besser. «Die Situation in der Behörde ist nach wie vor schwierig. Was informiert werden musste und durfte, wurde gemacht; der weitere Verlauf ist noch offen», versuchte Stäheli im Telegrammstil den Streit schnell abzuhaken.

Plavec plädiert für Gesamtrücktritt der Behörde

Da hatte er aber die Rechnung ohne den Souverän gemacht, der Antworten wollte. Doch Stäheli blockte ab: «Wir haben eine funktionierende Behörde und die Ressorts verteilt. Wir haben sieben Behördenmitglieder mit allen Pflichten, aber nicht allen Aufgaben.»

Bezüglich der nächsten Schritte blieb der Schulpräsident vage: «Ich kann ihnen nicht sagen, was dahintersteckt und was der weitere Verlauf ist.» Auch der Betroffene, Pascal Plavec, meldete sich zu Wort: «Ich habe keine Verfügung bekommen, dass mir die Ressorts entzogen wurden», erklärte er, und brachte eine Möglichkeit, wie man die Situation lösen könne, ein: «Wenn die Gesamtbehörde zurücktritt, dann würde ich mich dem anschliessen.»

Ausserordentliche Gemeindeversammlung?

Eine Schulbürgerin beantragte daraufhin, dass die ganze Behörde frisch gewählt werden sollte. Doch das ist rechtlich so auf die Schnelle nicht möglich. Die einzige Möglichkeit, relativ rasch zu einer neuen «Schiffsmannschaft» zu kommen, bestünde in der Einberufung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung.

Dafür wären 300 Unterschriften und ein entsprechendes Traktandum vonnöten. Immerhin erhielten die Anwesenden eine Auflistung, was die Mediation kostete: nämlich 13’735.25 Franken. Dazu seien rund 80 Arbeitsstunden der Behördenmitglieder gekommen.