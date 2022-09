Korbball Oberaach steigt in die NLA auf Die Korbballer aus dem Oberthurgau holen ganz knapp den Meistertitel in der NLB und spielen nächstes Jahr in der höchsten Spielklasse der Schweiz.

Pascal Brühlmann, Christian Baratto, Sandro Bücheler, Adrian Münger, Tobias Keller, Yves Oswald, Trainer Urs Egli (hintere Reihe), Christoph Brühlmann, Martin Sonderer, Fabian Egli, Nando Deutsch, Dominik Egli und Manuel Bücheler sind NLB-Meister im Korbball.

Spannender hätte die Ausgangslage vor dem sechsten und letzten Spieltag nicht sein können. Mit 24 Punkten lagen Oberaachs NLB-Korbballer nur knapp hinter Büsingen SH (27) und Menznau LU (25). Gleich im ersten Spiel kam es am Samstag in Felben-Wellhausen zum Aufeinandertreffen zwischen Oberaach und Büsingen, bei dem den Oberaachern kurz vor Spielende der 4:3-Siegtreffer gelang. Dank dieser zwei Punkte konnte man bis auf einen Punkt an den Leader heranrücken. Ebenfalls hart umkämpft war Spiel zwei gegen Menznau, in dem die Oberaacher zeitweise mit zwei Körben im Rückstand lagen. Doch am Ende gewann sie dank starker Aufholjagd und mit etwas Wurfglück auch diese Partie mit 8:7.

Damit war zwar der Aufstieg in die NLA, die höchste Spielklasse der Schweiz, bereits geschafft, doch es kam noch besser für Oberaach, das auch sein drittes Spiel mit 8:5 gegen Roggwil BE gewann und nun 30 Punkte hatte. Im letzten Spiel des Tages spielten Büsingen, mit 29 Punkten, und Menznau gegeneinander. Wegen der besseren Korbdifferenz hätte Büsingen ein Remis gereicht, um Platz eins zurückzuerobern, aber sie zogen gegen die Luzerner mit 9:11 den Kürzeren, und die am Spielfeldrand mitfiebernden Oberaacher holten sogar noch den NLB-Meistertitel in den Oberthurgau.