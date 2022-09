Kleinkunst Durch die alte Fabrikhalle weht frischer Wind: Kulturforum Amriswil mit neuem Präsidenten und bekannten Namen Der Verein Kulturforum startet morgen Freitag in die neue Saison. Der neue Präsident Reto Bissegger bringt zudem einige neue Ideen mit.

Reto Bissegger, neuer Präsident des Vereins Kulturforum, sowie der interimistische Leiter der Programmgruppe, Andreas Müller, der das Amt von Bissegger übernommen hat, im Kulturforum. Bild: Manuel Nagel

Politiker ziehen jeweils gerne eine Bilanz nach hundert Tagen im Amt. Reto Bissegger ist zwar kein Politiker, aber auch er hat mittlerweile diese Schwelle übertreten, seit er Ende Mai einstimmig zum Präsidenten des Vereins Kulturforum gewählt wurde. Doch er sieht die Sache ganz unaufgeregt. Der Übergang von seiner Vorgängerin Christa Hess sei reibungslos verlaufen, das Team sei konsolidiert, sagt er – denn es war die einzige Mutation im Vorstand.

Ganz anders sieht es aus in der Programmgruppe, die im Verein – der Name verrät es – für das Saisonprogramm zuständig ist und somit bestimmt, wer im Kulturforum auftritt. Es gab gleich mehrere Abgänge und dementsprechen auch Zugänge. Schwierigkeiten, die Vakanzen zu besetzen hätten sie keine gehabt, sagt Reto Bissegger, der vor seinem Aufstieg zum Präsidenten Leiter dieser Programmgruppe gewesen ist. Nun hat Andreas Müller das Amt interimistisch übernommen.

«Durch die Wechsel gibt es auch einen neuen Groove in der Programmgruppe», sagt Andreas Müller. Neue Leute würden neue Ideen mitbringen. Das gilt ebenfalls für den neuen Präsidenten, der zwar nicht alles auf den Kopf stellen möchte, aber durchaus Vorstellungen hat, wie man etwas frischen Wind in die ehemalige Fabrikhalle an der Bahnhofstrasse 22 bringen kann.

Kufo vermehrt als Plattform für lokale Künstler?

Er könne sich beispielsweise vorstellen, vermehrt auch lokalen Künstlern eine Plattform zu bieten, oder aber auch eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem benachbarten Bistro Cartonage oder dem Bücherladen, «aber es ist noch nichts konkret», sagt Reto Bissegger.

Sehr konkret ist jedoch das Programm der neuen Saison. Muss es auch sein, denn die erste Veranstaltung findet bereits morgen Freitagabend statt (siehe Kasten). Dabei fällt auf, dass die Programmgruppe auf Künstler setzt, die fast alle schon einmal oder gar mehrere Male in Amriswil zu Gast waren.

Programm des Vereins Kulturforum bis Januar 2023 Freitag, 23. September, 20.15 Uhr

Volker Ranisch und Gian Rupf mit «Via Mala» (Theater) Freitag, 28. Oktober, 20.15 Uhr

Niculin Janett Ensemble mit «Rêveries Dansantes» (Konzert) Freitag, 11. November, 20.15 Uhr

Bänz Friedli mit «S isch kompliziert» (Kabarett) Freitag, 25. November, 20.15 Uhr

Rebekka Lindauer mit «Héroine» (Kabarett) Samstag, 14. Januar, 16.00 Uhr

Marius und die Jagdkapelle (Kinderkonzert) Freitag, 20. Januar, 20.15 Uhr

Jan Rutishauser mit «Absolute Perfektion» (Kabarett). (man)

So zum Beispiel Kabarettist Bänz Friedli, der am 11. November mit dem Programm «S isch kompliziert» in den Oberthurgau zurückkehrt. Dass dies mit dem Fasnachtsbeginn zusammenfällt, sieht Andreas Müller nicht als Problem. «Ich denke nicht, dass sich das konkurrenziert. Das ist ein anderes Publikum.» Er freue sich jedenfalls auf den grossen Namen im Kufo.

Diesen hat Rebekka Lindauer nicht. «Noch nicht», interveniert Müller. Man habe sie an der Künstlerbörse in Thun gesehen. Ziemlich frech sei ihr Programm, was auch zu Diskussionen in der Programmgruppe geführt habe. Zum traditionellen Kinderkonzert im Januar kommt Marius und die Jagdkapelle. Ein volles Kulturforum scheint da fast schon garantiert zu sein.