Jubiläum Lehrer und späterer Rektor erhielt Busse, weil er zu viele Schüler im Auto transportierte: «Wir waren wie eine Familie», erinnert sich einer der Schüler Der erste Maturajahrgang in Romanshorn bestand aus 17 junge Frauen und Männern, einer davon war Fritz Wälchli aus Amriswil.

Das Datum sei schnell gefunden worden, erzählt Fritz Wälchli. «In unserem Maturitätszeugnis steht 23. September 1972 – also war für uns klar, dass wir uns genau 50 Jahre danach wieder treffen wollen.» So kam es, dass elf der 17 allerersten Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Romanshorn sich ein halbes Jahrhundert nach ihrer Mittelschulreife wieder auf der Weitenzelg eingefunden haben.

Den Erler Fritz Wälchli zog es unmittelbar danach in den Lehrerberuf, «denn damals war der Lehrermangel mindestens so gross wie heute», erzählt er. In Amriswil habe man sich sehr um ihn bemüht und sogar in Kauf genommen, dass er wegen des Militärs die ersten zwei Jahre häufig abwesend war. Wälchli blieb bis zu seiner Pensionierung 2017 als Lehrer in Amriswil tätig und wohnt heute noch hier.

Die meisten seiner Mittelschulkameraden zog es jedoch weg. Eine lebe nun in Kanada und einer sei Professor in Boston geworden, beide hätten deshalb bei der Wiedervereinigung nicht dabei sein können. Einer aus der Klasse sei mittlerweile verstorben, und zwei waren aus familiären Gründen abwesend.

Busse kassiert wegen zu vieler Schüler im Auto

Doch zu den elf Verbliebenen, die sich am Freitag in Romanshorn mit dem stellvertretenden Rektor Gustav Saxer trafen, um das heutige Gebäude der Kantonsschule zu besichtigen, gesellten sich noch drei ehemalige Lehrer der Klasse: der spätere Rektor Hans Weber, sein damaliger Prorektor Hans-Jürg Meyer und Hans Eggmann. Das Trio erlebte noch – im Gegensatz zu Wälchlis Klasse – den erst im Juni 1988 eingeweihten Neubau.

Kampf zwischen Kreuzlingen und Romanshorn Bevor am 21. April 1969 beide Kantonsschulen am See – am Vormittag Romanshorn und am Nachmittag Kreuzlingen – feierlich eröffnet wurden, ging ein langer Streit voraus, wo denn nebst der Kantonsschule Frauenfeld und dem Lehrerseminar in Kreuzlingen eine weitere Mittelschule eröffnet werden sollte. Bereits 1956 forderte Hans Siegrist in der «Thurgauer Zeitung», dass der Thurgau dringend eine zweite Kantonsschule brauche. «Die thurgauische Kantonalnation gehört, vom akademischen Niveau aus betrachtet, zu den unterentwickelten Volksstämmen», schrieb er nicht ohne Ironie. In die Standortfrage wollte sich Siegrist nicht einmischen. In der Folge schlug Kreuzlingen früh einen Pflock ein, bildete ein Komitee, Romanshorn aber verschlief die erste Phase. Doch im Oberthurgau war man der Ansicht, Kreuzlingen habe ja schon das Seminar und kämpfte um die Kantonsschule. Und obwohl ein Kompromiss – die Berücksichtigung beider Standorte – zuerst wegen der höheren Kosten kaum einer wollte, einigte man sich schliesslich darauf und das Volk stimmte am 29. September 1968 dem neuen Gesetz zu. (man)

Anfangs teilten sich die Kanti in Romanshorn und jene in Kreuzlingen nicht nur den Lehrkörper, sondern auch die Gebäude. «Wir mussten nach Kreuzlingen ins Turnen», erzählte Wälchli, und Lehrer Hans Eggmann hatte sogleich eine Anekdote parat. Sie hätten die Schüler jeweils mit ihren Autos zwischen den Standorten hin- und hertransportiert. Klar, dass da manchmal etwas viele Personen in einem Wagen waren. Prompt sei Hans Weber einmal in eine Kontrolle geraten und habe eine Busse kassiert.

Auch Fritz Wälchli musste schmunzeln bei dieser und noch vielen weiteren ausgetauschten Erinnerungen. Und als er durch die Gänge der Kanti lief, verriet er, dass auch sein Sohn hier zur Schule ging – und bald auch die Enkelin. «Die dritte Generation in unserer Familie besucht nun bereits die Kanti», merkte er an.

Auch von seiner Klasse und den Lehrern spricht Wälchli wie von einer Familie. Dieses Gefühl sei schon zur Schulzeit da gewesen. «Es herrschte ein Pioniergeist.» Auch für die Lehrer sei die erste Klasse eine ganz besondere gewesen – und sie sei es bis heute geblieben. Wälchli erhielt von Hans Weber am Samstag eine E-Mail. In dieser habe sich Weber für die Organisation des Jubiläumstreffens bedankt und geschrieben, dass nach seiner Rückkehr seine Frau zu ihm gesagt habe, er sei von einem Treffen lange nicht mehr so glücklich nach Hause gekommen.