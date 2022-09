JUBILÄUM Das Amriswiler Schulmuseum ist einzigartig in der Schweiz Das Schulmuseum feiert am Samstagnachmittag, am 3. September, sein 20-jähriges Bestehen und lädt die Bevölkerung dazu ein.

Museumsleiterin Frauke Dammert mit dem Plakat zum heutigen Jubiläumsfest. Bild: PD/Helen Augustin

Läuft man durch die Räume an der Weinfelderstrasse 127 ganz im Westen Amriswils, so atmet man Geschichte ein. Bereits 176 Jahre stehen diese Mauern aus gestampftem Lehm, was im Fachjargon «Pisébau» genannt wird. Das alte Schulhaus Mühlebach ist also ein ganz besonderer Zeitzeuge, den zu besichtigen es sich lohnt.

Umso mehr wegen dessen Innenleben, denn aus dem ehemaligen Schulhaus Mühlebach wurde das Schulmuseum Amriswil, das am Samstag zwar noch nicht auf so viele Jahre wie seine Hülle zurückblicken kann, aber doch auch schon sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Eine prägende Figur in dieser Zeit war Hans Weber. Der ehemalige Rektor der Kantonsschule Romanshorn leitete das Schulmuseum 15 Jahre lang, bevor er die Leitung vor zwei Jahren an Frauke Dammert übergab. Hans Weber blieb aber Präsident des Stiftungsrates.

Mit dem Fest den vielen Ehrenamtlichen danken

Auch wenn Weber für viele Leute «Mister Schulmuseum» war, so stehen doch noch viele weitere Personen hinter dem Betrieb. Im laufenden Jahr gehören nicht weniger als 20 Frauen und Männer zum Betriebsteam, und auch der Stiftungsrat sind neun Mitglieder, so auch Dominik Joos, Gründungspräsident der Stiftung, der vor Hans Weber das Amt innehatte. «Wir sind einzigartig in der Schweiz», sagt Joos, im Wissen, dass es auch noch ein zweites Schulmuseum im bernischen Köniz gibt, «aber unseres ist in einer alten Schule untergebracht», erklärt Joos.

Auch Museumsleiterin Frauke Dammert bestätigt das. Sie sagt:

«Das Schulmuseum in Amriswil ist ein architektonischer Schatz, ist es doch seit seiner Gründung 2002 das einzige Schulmuseum der Schweiz, das in einem ehemaligen Schulhaus beheimatet ist.»

Nur hier würden die Gäste in der Schweiz sehr authentisch erleben, wie «Schule früher einmal war». Das habe Ausstrahlungskraft über die Kantonsgrenzen hinaus.

Nach dem offiziellen Festakt ist morgen ab 17 Uhr auch die Bevölkerung eingeladen zum Fest, das für Museumsleiterin Frauke Dammert eine sehr grosse Bedeutung hat, weil eine offizielle Würdigung und Wertschätzung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattfindet. Sie sagt:

«In diesem Haus stecken seit der Gründung 10000 von ungezählten ehrenamtlichen Arbeitsstunden. Das ist eine kaum ermessbare Tatsache.»

Thomas Haubrich begleitet das Fest auf dem Schulharmonium musikalisch und Jeannette Fusco verwöhnt die Besucher mit ihrem Foodtruck kulinarisch.