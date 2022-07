Noelle Maritz, am 23. Dezember 1995 in Kalifornien geboren, beginnt mit vier Jahren Fussball zu spielen. 2006 zieht die Familie in die Schweiz zurück, nach Erlen. Maritz spielt für den FC Amriswil, später beim FC Zürich (holt zweimal das Double), bevor sie 2013 in die Bundesliga wechselt. Mit dem VfL Wolfsburg gewinnt sie fünfmal den Meistertitel, sechsmal den Cupsieg und 2014 sogar die Champions League. Seit zwei Jahren ist Maritz nun bei Arsenal London unter Vertrag. (man)