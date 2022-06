Grosskontrolle Mysteriöser Einsatz der Grenzwache mit Armeehelikopter in Hefenhofen Mehrere Einsatzkräfte des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit kontrollierten am Mittwochnachmittag Dutzende Autofahrer im Thurgau. Im Einsatz stand auch ein Helikopter der Armee. Den Grund des Einsatzes verrät das Amt nicht.

Ein Eurocopter der Luftwaffe flog für die Grenzwache über dem Thurgau herum. Bild: Raphael Rohner

Ein dunkler Helikopter fliegt am Mittwochnachmittag tief Kreise über Romanshorn und Amriswil. «Da läuft sicher eine Verfolgungsjagd der Polizei», mutmasst einer in Romanshorn auf der Strasse. Die Thurgauer Kantonspolizei dementiert den Helikoptereinsatz auf Nachfrage: «Wir sind es nicht. Es handelt sich um einen Helikopter der Grenzwache», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Der dunkle Helikopter kreiste über Romanshorn und über Amriswil. Bild: Raphael Rohner

Grosskontrolle auf Einkaufstouristen?

Beim vermeintlichen Polizeihelikopter handelt es sich um einen Eurocopter der Schweizer Luftwaffe. Diese fliegen hin und wieder als Verstärkung aus der Luft im Polizeidienst oder für die Grenzwache. Ebenso fliegt die Luftwaffe immer wieder Such- und Rettungsmissionen mit dem Helikopter. Nach einigen Überflügen über Romanshorn und Amriswil, dreht der Heli schliesslich ab und beginnt einen Landeanflug.

Auf einer Wiese zwischen Hefenhofen und Romanshorn setzt der Eurocopter der Luftwaffe schliesslich zur Landung an. An der Strasse unmittelbar daneben stehen rund ein Dutzend Beamtinnen und Beamte der Grenzwache und kontrollieren Fahrzeuge. «Wo kommen Sie her und wohin fahren Sie?», fragt eine Zöllnerin. Einen Grund für die Kontrolle bekommen die verdutzten Autofahrerinnen und Autofahrer nicht. Auch zwei Töfflifahrer müssen anhalten und ihre Papiere zeigen. Mehrere Einsatzfahrzeuge stehen vor Ort. In einiger Distanz bleiben Schaulustige stehen und beobachten den Einsatz.

Bild: Raphael Rohner

Nach rund 30 Minuten löst sich die Kontrolle wieder auf, die Zöllnerinnen und Zöllner fahren davon, der Heli hebt wieder ab. Einige Schaulustige bleiben verwirrt stehen, schauen noch einmal Fotos auf ihren Smartphones vom Helikopter an und fragen: «Was war denn das gerade eben?»

Bei der Grosskontrolle wurden Dutzende Autos kontrolliert. Leserbild

Grund für Einsatz unbekannt

Beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) will man den Einsatz in Hefenhofen auf Nachfrage nicht kommentieren - «aus einsatztaktischen Gründen», sagt Mediensprecher Simon Erny.

Keine Informationen gab es auch zu den Fragen, ob eine flüchtige Person gesucht wurde und ob es sich beim Einsatz, um eine Routinekontrolle für Einkaufstouristen oder gar Schmuggler ging. Erny sagt lediglich: «Der Helikopter der Luftwaffe wurde als Unterstützung für die Einsatzkräfte am Boden bestellt.»