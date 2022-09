Gastronagebot «Die Beziehung zum Amriswiler Publikum war anders», sagt der Betreiber des Pop-up-Restaurants im Radolfzellerpark Am Sonntag war die «Piazza Amriswil» das letzte Mal geöffnet. Gestern räumte Betreiber Michael Batt das Pop-up-Restaurant zusammen.

Michael Batt war Betreiber der «Piazza Amriswil». Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. September 2022)

Michael Batt spricht von einer «Win-win-Situation», als er für den Journalisten eine kurze Pause macht und ein erstes Fazit zur «Piazza Amriswil» zieht, während eine Handvoll Mitarbeiter das temporäre Restaurant im Radolfzellerpark rückbaut.

Von Mitte Juni an hatte er das Gastroangebot mit seiner Frau Sabrina betrieben, nachdem er von der Stadt Amriswil kontaktiert wurde. «Wir wollten den Radolfzellerpark während des Sommers beleben und für die Bevölkerung ein zusätzliches attraktives Angebot schaffen», sagt Priska Keller von der Stadtverwaltung, die jedoch nichts mit dem Betrieb zu tun hatte. Sie unterstützte das Projekt lediglich mit der Vermarktung. Ein Engagement, das vom Ehepaar Batt geschätzt wurde. Michael Batt sagt:

«Sonst ist es immer etwas kompliziert mit den Gemeinden, aber hier in Amriswil haben wir uns sofort unterstützt und willkommen gefühlt.»

Das treffe aber auch auf die Bevölkerung zu. Diese habe die «Piazza Amriswil» schnell angenommen und besucht, und im Gegensatz zum Publikum am Bodensee, wo die «Rheintal Catering» der Batts auch andere ähnliche saisonale Restaurants betreibt, habe man hier zu den Gästen eine stärkere Beziehung aufbauen können, weil oft dieselben Leute am Abend vorbeischauten. Nur am Sonntag seien viele lieber an den See, weshalb man bald einmal die Piazza am Sonntag geschlossen liess und dafür am Mittwoch offen hatte. Ob Batts auch im Sommer 2023 wieder in Amriswil sind, steht noch nicht fest. «Für uns war es aber positiv», sagt Michael Batt.