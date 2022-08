Alpstein «Weg erfüllt viele bauliche Vorgaben nicht, da besteht sofortiger Handlungsbedarf!»: Wanderwegexperte untersucht Strecke zwischen Aescher und Seealpsee

Wie sicher ist der Wanderweg zwischen Aescher und Seealpsee und was unternimmt der Bezirk für die Sicherheit der Touristen? Ein unabhängiger Experte hat den Weg analysiert und fordert sofortige Massnahmen. Der verantwortliche Bezirk will in zwei Wochen entscheiden, was passieren soll.