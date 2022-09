Fasnacht Glöggli Clique für einmal Hardcore: Mit dem Hitproduzenten Roman Camenzind und zwei Rappern wollen die Amriswiler Guggenmusiker die Hitparade stürmen Heute erscheint das neuste Projekt der Produktionsfirma HitMill. Mittendrin ist auch die Amriswiler Guggenmusik.

EffE und Mäge, die beiden Köpfe und Sänger von Gugge3000, posieren mit der Glöggli Clique beim Startschuss des Projekts für ein gemeinsames Foto. Bild: PD/Daniel Jerosch

«Amriswiler Musiker stürmen die Schweizer Hitparade!» Ganz so abwegig ist diese – noch – fiktive Schlagzeile nicht, denn die Zutaten für eine erfolgreiche Mischung stimmen. Man nehme eine Portion Elektropunk, würze sie mit der Glöggli Clique und am Kochherd steht Roman Camenzind, der Hitproduzent, der zahlreiche Musiker wie Baschi, Bligg, Pegasus oder aktuell auch die Stubete Gäng gross raus und in die Charts gebracht hat. Was Camenzind anfasse, so sagt man in der Schweizer Musikbranche, werde in der Regel zu Gold.

Wie die Produktionsfirma aus Zürich überhaupt auf die Glöggli Clique gestossen ist, verrät Daniela Kutlesa, die bei HitMill das Projekt Gugge3000 betreut. Die beiden Rapper EffE und Mäge sind die zwei Köpfe der Band, die Guggenmusik mit elektronischer Musik verbinden wollten. Deswegen brauchte es nicht weniger als die 13 besten Guggen der Schweiz, «und da sind wir schnell einmal auf die Glöggli Clique gestossen, die in der Szene einen sehr guten Ruf geniesst», sagt Daniela Kutlesa.

Guggenmusik kämpfte um ihren Wunschsong «3000»

Geehrt hätten sie sich gefühlt bei der Anfrage, sagt Glöggli-Präsidentin Sabrina Lehmann. Sie meint lachend:

Sabrina Lehmann, Präsidentin der Glöggli Clique, mit Obergugger Christoph Huser, dessen Vorgänger Dario Schoch und mit Lehmanns Vorgänger Adrian Widmer. (v.l.n.r.) Bild: Manuel Nagel

«Uns muss man nicht zweimal fragen, ob wir bei so was dabei sind.»

Soundfiles mit den 13 Songs des geplanten Albums wurden ausgetauscht und der Vorstand der Glögglis traf eine Auswahl von drei Stücken, wollte aber auch die Meinung der jüngeren Bandmitglieder einholen. «Und die stimmten mit überwältigender Mehrheit für den Song ‹3000›», sagt Sabrina Lehmann, das Lied, das heute nun als erstes aus dem Album ausgekoppelt wird.

Plattentaufe am 11. 11. im Pentorama und Doppelkonzert mit der Stubete Gäng und Gugge3000 Nicht nur, dass die Glöggli Clique als eine von 13 Guggen aus der ganzen Deutschschweiz für diese CD von Gugge3000 ausgewählt wurde, sie ist auch Gastgeberin der Plattentaufe, die am 11. November im Pentorama über die Bühne geht. Dies im Rahmen des «Schälläfäscht 3000», dem 45-Jahr-Jubiläum der Glöggli Clique. Somit ist die Katze aus dem Sack und auch klar, weshalb das diesjährige «Schälläfäscht» den Zusatz 3000 erhalten hat. Am Freitagabend, wenn Fasnachtsauftakt ist, findet ab 21 Uhr ein Doppelkonzert mit der Stubete Gäng und Gugge3000 statt, die Plattentaufe mit der Glöggli Clique ist um 23.23 Uhr. Organisiert wird der Abend jedoch nicht von der Amriswiler Guggenmusik, sondern von HitMill selbst, da beide Gruppen bei den Hitproduzenten unter Vertrag stehen. Die Glögglis sind an diesem Abend nur für die Festwirtschaft verantwortlich. (man) Hinweis

Vorverkauf und weitere Infos zum «Schälläfäscht 3000» sind unter www.schälläfäscht.ch zu finden.

Man habe dann hart mit HitMill verhandelt, dass man dieses Lied auch einspielen könne, verrät Lehmann, denn die Produzenten sahen für die Glöggli Clique eigentlich ein anderes Stück vor, weil diese ein starkes Register an Schlägern habe. Doch der Wunsch der Amriswiler wurde schliesslich erfüllt, und kurz nach Ende der Fasnachtsaison 2021 kam ein Team von HitMill nach Amriswil in den Glöggli-Keller, um die Tonaufnahmen direkt vor Ort einzuspielen.

Innerhalb eines halben Tages war alles im Kasten

Das sei sehr beeindruckend gewesen, blickt Sabrina Lehmann auf diesen halben Tag zurück, wie schnell und professionell alles abgelaufen sei. Am späten Nachmittag wurde alles eingerichtet und am Abend habe dann jedes Register der Gugge seinen Part aufgenommen.

Das Resultat ist nun seit heute Freitag öffentlich auf diversen Kanälen: Ein veritabler Partysong, der das Zeug zum Hit hat. «Alli andere, die mached Fasnacht, Gugge3000 isch die, wo Krach macht», singen EffE und Mäge, die ihrem einzigartigen Stil den Namen «Konfettipunk» gegeben haben.

Das offizielle Video des Songs «3000» von «Gugge3000». Video: HitMill

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt für die Glöggli Clique. Im Musikvideo ist im Hintergrund eine andere Gugge zu sehen. Das habe organisatorische und logistische Gründe gehabt, sagt Daniela Kutlesa von HitMill, doch für die Amriswiler Glögglis ist das zweitrangig. Auf der CD sind sie die, die «Krach machen».