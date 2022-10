Erzählstunde Artenvielfalt im Hudelmoos Im Ortsmuseum erzählte Reservatspfleger Stephan Steger viel Interessantes über das Naturschutzgebiet Hudelmoos.

Stephan Steger, Reservatspfleger im Hudelmoos, zeigt unter anderem Stosskarette, Stechspaten und Torfstücke von früher. Bild: Yvonne Aldrovandi

(Amriswil, 2. Oktober 2022)

«Es freut mich immer wieder, wenn ich meine Freude am Hudelmoos den Leuten weitergeben kann», sagte Stephan Steger zu Beginn der Erzählstunde. Stephan Steger ist seit 20 Jahren Reservatspfleger im Hudelmoos. Der gelernte Förster, der in Zihlschlacht wohnt, war am Sonntagnachmittag Gasterzähler im Ortsmuseum Amriswil.

Das Naturschutzgebiet Hudelmoos – mit Hoch- und Flachmoor – liegt auf dem Gebiet der thurgauischen Gemeinden Zihlschlacht-Sitterdorf und Amriswil sowie der St.Galler Gemeinde Muolen. Das Hudelmoos beheimatet eine reiche und seltene Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten.

«Das Wetter, das wir in der vergangenen Woche hatten, war nicht schlecht – ganz im Gegenteil, die Witterung war gut für das Hochmoor. Das Moor braucht etwa 1000 Millimeter Niederschlag im Jahr, damit Flora und Fauna gedeihen», erzählte Stephan Steger. Moore entstehen dort, wo Wasser im Überschuss vorhanden ist. Dies geschieht meist über einem wasserundurchlässigen Untergrund. Dieser Überschuss verhindert, dass sich abgestorbene Pflanzenteile vollständig zersetzen können. Aus diesem Pflanzenmaterial entsteht pro Jahr etwa ein Millimeter Torf. Durch Torfmoosbildung wachsen Moore in die Höhe und bilden sich zu Hochmooren. «Ich denke, bei optimalen Verhältnissen kann der Torfzuwachs auch bedeutend mehr als ein Millimeter sein», sagte der Reservatspfleger. Stephan Steger hat nämlich im Hudelmoos 25 Messpunkte angelegt, um die Torfmoosentwicklung zu beobachten und dabei festgestellt, dass dieses bis sieben Zentimeter pro Jahr in die Höhe wachsen kann. Moorböden verfügen über eine grosse Wasserspeicherkapazität und dienen als wichtige CO 2 -Speicher.

Torfstechen nur für den Eigengebrauch

Stephan Steger, Reservatspfleger im Hudelmoos, zeigt unter anderem Stosskarette, Stechspaten und Torfstücke von früher. Bild: Yvonne Aldrovandi

(Amriswil, 2. Oktober 2022)

Vor etwa 12’000 Jahren, nach dem Abschmelzen der Gletscher, ist das Hudelmoos entstanden. Einst sei das Moor bis zum Flugplatz Sitterdorf gegangen, bemerkte Stephan Steger. Ab 1730 bis etwa 1956 – insbesondere während der Kriegsjahre – wurde im Hudelmoos Torf gestochen, getrocknet und in den Öfen zu Heizzwecken verbrannt. Holzressourcen seien während der Kriegszeit knapp gewesen. «In der Region Zihlschlacht gab es damals fast keinen Wald mehr, Hagenwil hatte hingegen mehr Holz. Torf wurde im grossen Stil bis zu den unteren Schichten abgebaut.» Das sogenannte Ofenrecht sprach jedem Ofenbesitzer ein Stück Land zum Torfabbau zu. Das Hudelmoos sei in Parzellen aufgeteilt worden – organisiert von den Mooskorporationen der umliegenden Weiler. Die Eigentümer durften den Torf nur für den Eigengebrauch stechen – öffentliche Gebäude, wie beispielsweise das Schulhaus, konnten allerdings auch mit Torf beheizt werden. Die Torfschicht musste mit einem breiten Stechspaten durchstochen werden – jede Familie hatte ihren eigenen handgefertigten. Diese Torfstücke wurden auf eine Schubkarre geladen und auf den Auslegeplatz gebracht. Die nassen und schweren Stücke wurden zum Trocknen aufgeschichtet. Torfstechen wurde vor dem Heuet im Mai ausgeführt – im Hudelmoos habe dazumal das Dorfleben stattgefunden. Das Familienoberhaupt hatte den Torf gestochen, Frau und Kinder mitgeholfen. In den Randlagen war das Moor noch wenig kompakt – so, dass dort vielfach der Torf in Formen gepresst werden musste. Im Spätsommer wurden die Torfstücke mit Ross und Wagen nach Hause geführt und im Estrich gelagert.

Das Hudelmoos wurde in den 70er-Jahren unter Naturschutz gestellt. Seither erholt sich das weitgehend abgebaute Hochmoor wieder langsam. Da während mehr als 200 Jahren im Hudelmoos Torf abgebaut wurde, hat sich das Gebiet nachhaltig verändert. Ziel der aktuellen Pflegemassnahmen sei es, die artenreichen Ried- und Streuwiesen sowie die allgemein grosse Biodiversität zu erhalten und eine weitere Regenerierung des Hochmoores zu ermöglichen. So wird unter anderem der Wasserstand angehoben, um eine weitere Verlandung und Austrocknung zu verhindern.

Stephan Steger bei seinem Vortrag im Ortsmuseum Amriswil. Bild: Yvonne Aldrovandi

(Amriswil, 2. Oktober 2022)

Flachmoore, die durch versumpfte Mineralböden entstanden sind, seien ebenfalls wichtige Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Der geregelte Schnittzeitpunkt für Flachmoore sei im September. Im Flachmoor des Hudelmooses seien beispielsweise Orchideen und Enziane zu finden.

Stephan Steger ist nicht nur Reservatspfleger im Hudelmoos – er ist auch ein begnadeter Fotograf. Zahlreiche Tier-, Pflanzen- und Landschaftsbilder vom Hudelmoos hat er anhand einer Powerpoint-Präsentation im Ortsmuseum gezeigt – Nahaufnahmen, welche die zahlreich erschienen Besucherinnen und Besucher immer wieder zum Staunen brachten.

«Das Hudelmoos bietet Lebensraum für über 400 Pflanzenarten und rund 300 Tierarten.»

Stephan Steger, Reservatspfleger im Hudelmoos.