Dorfgeschichten Statt Krankenschwester wurde Hedi Zahner Metzgersfrau in Muolen: Ihre Produkte waren über die Kantonsgrenze hinweg bekannt Hedi Zahner und ihr Mann Anton haben die Dorfmetzgerei geführt. Sie blickt zurück, wie sich das Leben im Ort in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.

Hedi Zahner, ehemalige Metzgersfrau von Muolen, sitzt in ihrem Wohnzimmer und blättert in einem alten Fotoalbum. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Stimmt es, dass in Muolen mehr Milchkühe als Einwohner leben?» Die obligate Frage, die man einer ehemaligen Metzgersfrau aus Muolen wohl zuerst stellt. Das sei wirklich so, sagt Hedi Zahner und schmunzelt. 2021 lebten in Muolen 1329 Milchkühe und 1234 Einwohnerinnen und Einwohner – also 95 Kühe mehr als Menschen. Anton und Hedi Zahner haben 32 Jahre lang die Metzgerei in Muolen geführt – ein Metzgereibetrieb, der weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt war. Hedi Zahner hat auch aktiv am Dorfleben teilgenommen – sie war 30 Jahre lang im Samariterverein, davon 25 Jahre als Präsidentin.

«Da wir die Dorfmetzgerei pachten konnten, sind wir im Jahre 1960 nach Muolen gezogen», erzählt Hedi Zahner. Zuvor habe ihr Mann Anton eine Metzgerfiliale in Stein-Säckingen im Kanton Aargau geführt. Als Filialleiter habe Anton dazumal 800 Franken und etwa 100 Franken Umsatzbeteiligung monatlich erhalten. Auf die Landmetzgerei in Muolen seien sie durch ein Inserat in der Metzger-Zeitung aufmerksam geworden, sagt die ehemalige Metzgersfrau. 1964 konnte das Ehepaar die Muoler Metzgerei kaufen.

Im Winter bildeten sich im Metzgerladen Eisblumen

Hedi Zahner erzählt, dass sie nie einen Beruf erlernen konnte. Sie sei in einer Grossfamilie aufgewachsen und war die Älteste von elf Kindern, zu Hause musste sie mithelfen. Nach der obligatorischen Schulzeit habe sie in einer Näherei gearbeitet, später dann eine Anlehre als Praxisgehilfin bei einem Landarzt gemacht. Eigentlich wäre sie gerne Krankenschwester geworden.

Stattdessen wurde sie Metzgersfrau. Und wer Hedi Zahner kennt, weiss, dass sie über all die Jahre ihre Kundschaft mit viel Leidenschaft und Hingabe im Metzgereiladen bedient und beraten hat. «Im Verkaufsladen stand einst nur ein einfacher Holz-Korpus mit einer alten Marmorplatte. An der Wand befanden sich einige Stangen und Haken zum Aufhängen der Würste und Fleischstücke. Eine Hack- und Schnetzelmaschine vervollständigten die Ladeneinrichtung und zwei akzeptable Kühlräume standen zur Verfügung. Während der Winterzeit war es im Laden so kalt, dass sich an den Fenstern Eisblumen bildeten», erzählt sie.

Eine Zentralheizung gab es im ganzen Haus keine. Die Stube wurde mit einem Kachelofen beheizt, das Esszimmer mit einem kleinen gusseisernen zylinderförmigen Ofen, einem sogenannten Kanonenofen. «Schon zu jener Zeit habe ich für die Kundschaft Filetrouladen und Fleischvögel vor Weihnachten gemacht», erzählt Hedi Zahner. Würste, Siedfleisch, Voressen oder ein Braten kamen regelmässig bei den Leuten auf den Tisch.

«Hat eine Grossfamilie fünf Paar Cervelats oder Landjäger bei uns gekauft, gab es ein Paar gratis von uns dazu.»

Früher habe auch jeder Metzger einen eigenen Schlachthof gehabt, heute würden nur noch wenige Metzger selber schlachten. Die Schlachtkörper werden von Grossmetzgereien oder Schlachthöfen bezogen. Denn die Hygienevorschriften seien massiv verschärft worden. Viele Schlachthöfe hätten umgebaut werden müssen – etwas, das sich kaum ein Metzger mehr leisten konnte.

Anton Zahner fühlte sich mehr Amriswil zugehörig

Manchmal seien Kühe krank gewesen, was zu Notschlachtungen geführt habe. Um keine Krankheiten zu übertragen, befand sich neben der Metzgerei ein separates Schlachthaus. Die Muoler Bauern seien zum Bezug dieses Fleisches verpflichtet worden. Das sogenannte Assekuranz-Fleisch sei im Kühlhaus, das sich damals in der Nähe des früheren Standortes der Raiffeisenbank befand, aufbewahrt worden. «Die Leute hatten ja noch keine Gefriertruhe – sie mieteten ein Fach im Kühlhaus. Auch wir hatten zusätzlich ein solches Kühlfach», erklärt Hedi Zahner. Eine Rauchkammer hatten Zahners keine. Bauernspezialitäten kamen zum Räuchern in die Rauchkammern der benachbarten Bauern.

«Pfister Gust» hat mit dem Velo alle gewarnt Insgesamt sieben Wirtshäuser galten als Treffpunkt und Informationsstätte. Heute gibt es nur noch zwei: den «Hirschen» im Dorf und den «Bären» in Rotzenwil. In der Wirtschaft «Risershus» habe es einen Saal gehabt. «Der musste stillgelegt werden. Der Boden hielt die vielen Tanzpärchen nicht mehr aus», erzählt Hedi Zahner. Der «Adler», heute ist dort das Gemeindezentrum, hatte früher noch keinen Saal, dafür eine Kegelbahn. Ein fasnächtlicher Barbetrieb habe jeweils in der Privatstube bei der «Adler»-Wirtin Martha Germann stattgefunden. Wenn die Männer zum Jassen ins Wirtshaus gingen, seien die Frauen zu Hause geblieben, sagt Hedi Zahner. Die Polizeistunde um Mitternacht sei peinlich genau eingehalten worden. Näherten sich die Ordnungshüter auf ihrer Runde dem Wirtshauseingang, so sei «Pfister Gust», Gehilfe vom damaligen Bahnhofvorstand Josef Schläfli, mit dem Velo von Beiz zu Beiz gefahren und habe gewarnt. (yal)

Metzger und Bäcker fuhren im 20. Jahrhundert noch zu den Muoler Weilern und Höfen, um ihre Produkte zu verkaufen. Zahners belieferten Kunden in den Gemeinden Häggenschwil und Hagenwil. Da Anton Zahner noch kein eigenes Auto besass, stellte ihm Nachbar Josef Sager seinen VW zur Verfügung, um dreimal in der Woche mit Würsten und Fleisch zur Kundschaft zu gehen. Anton Zahner gehörte dem Metzgermeisterverband Amriswil an – er fühlte sich mehr Amriswil zugehörig als St.Gallen. 14 Metzgermeister aus Amriswil und Umgebung zählte damals der Verein.

Es seien auch Hausierer ins Dorf gekommen und hätten alles Mögliche angepriesen, beispielsweise Nähzubehör oder Schuhbändel. Einmal im Jahr sei auch ein Zigermannli aus dem Glarnerland gekommen mit seinen Glarner Schabziger-Stöckli.

Das Gemälde des Malers Kaufmann an der Fassade des Muoler Gemeindehauses. Bild: Yvonne Aldrovandi

Die meisten Einwohner der Gemeinde Muolen hätten einst in der Landwirtschaft gearbeitet und Hochstammobstbäume prägten das Landschaftsbild. Der Herbst sei eine besonders strenge Zeit gewesen. Das Obst wurde von Hand aufgelesen, da es noch keine Auflesemaschinen gab. Eine Familie vor ihrem Hof in ländlicher Umgebung zeigt das Gemälde am Gemeindehaus. Die Darstellung fängt das während langer Zeit verbreitete Bild vom Bauerndorf Muolen ein. Maler Kaufmann habe im Sonnental sein Geschäft gehabt. «Bekannt wurde er durch die Wandbilder im Schloss Hagenwil, die er gemalt hatte.»

Selbst nagelbeschlagene Kinderschuhe gab’s im Dorf

Gemischtwarenhandlungen, die «Spezereilädeli», waren einst im Dorf am stärksten vertreten. Es gab unter anderem die Kolonialwarenhandlungen Fisch-Koller, Germann-Fisch und Stolz – im Winkensteig das Spezereilädeli Schwitzer. Da die Leute nicht mobil waren, sei fast alles im Dorf erhältlich gewesen.

«Neben der Kirche verkaufte beispielsweise Max Baiker Tricotwäsche der Tricotfabrik Laib aus Amriswil. Ebenfalls im Dorf befand sich der Schuhladen Angehrn, wo es noch nagelbeschlagene Kinderschuhe zu kaufen gab. Für Schuhreparaturen war der Dorfschuhmacher Koller zuständig.»

Früher sei es auch üblich gewesen, dass beim Sattler Hug, vis-à-vis vom Dachdeckergeschäft an der Dorfstrasse, die angehenden Erstklässler ihren Schulthek aussuchen konnten – die Buben einen Felltornister, die Mädchen einen einfachen ledernen. All die vielen Kleinbetriebe, die es einst gab, sind eingegangen.

Die Dorfkäserei mit Laden hingegen gibt es heute noch. In der damaligen Käserei Zaugg habe es aber noch keinen Verkaufsladen gehabt. Milchprodukte konnten bei der Milchannahmestelle gekauft werden. Mit dem Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen betätigte sich Gottfried Ebneter im Dorf, später im Schöntal. Sein Bruder Guido Ebneter führte eine Velohandlung und Reparaturwerkstatt.

Das Altersheim Blasenberg, ursprünglich diente dieses als Armenhaus, wurde einst von Schwestern der Schaaner Gemeinschaft geführt. Schwester Bonifazia habe auch als Gemeindeschwester gewirkt. Dank ihrer Erfahrung als Lazarettschwester im Zweiten Weltkrieg sowie ihrer medizinischen und psychologischen Kompetenz war in Muolen die medizinische Grundbetreuung über Jahre gewährleistet. «Schwester Bonifazia hatte eng mit Amriswiler Ärzten zusammengearbeitet», weiss Hedi Zahner.

In der Kirche gab es eine Kleiderordnung. Pfarrer Wenk habe Frauen in Hosen im Gottesdienst in der katholischen Kirche nicht toleriert. Nebst den Dorfvereinen habe es auch kirchliche Vereine gegeben – die Jungmannschaft für unverheiratete Männer, die Kongregation für ledige Frauen. Den Frauen- und Mütterverein sowie den Kirchenchor gibt es heute noch. Hedi Zahner beginnt zu lachen:

«Ich staune selber darüber, wie sich so manches in den vergangenen Jahren auch in Muolen stark verändert hat.»