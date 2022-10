Zum Gedenken an Josef Feldmann Der General mit Stil aus Amriswil Korpskommandant Josef Feldmann starb am 24. September im Alter von 95 Jahren.

Korpskommandant Josef Feldmann referiert am 4. November 1986 bei einer Pressekonferenz in Kloten zur Gesamtverteidigungsübung «Dreizack», neben ihm sitzend der St.Galler Regierungsrat Ernst Rüesch. Bild: Keystone (Str)

«Sein Scharfsinn und seine Formulierungskunst waren sprichwörtlich», schreibt Bruno Lezzi* in seinem Nachruf auf Josef Feldmann in der Dienstagsausgabe der «Neuen Zürcher Zeitung», und er erinnert sich an seine erste Begegnung im Jahr 1978 mit Feldmann, als dieser noch den Rang eines Divisionärs trug. Im angelsächsischen Raum hätte Josef Feldmann zweifellos zur Gruppe der «Military Intellectuals» gehört, schreibt Lezzi.

Derjenige, von dem in der NZZ in höchsten Tönen gesprochen wird, wurde am 7. August 1927 in Amriswil geboren. Sein Vater Josef und seine Mutter Olga waren beide als Primarlehrpersonen tätig. Josef Feldmann studierte Geschichte und Germanistik in Zürich, Genf sowie in der belgischen Stadt Löwen (Leuven) und promovierte 1951. Ein Jahr später erlangte er das Diplom für das höhere Lehramt und arbeitete sechs Jahre als Mittelschullehrer, bevor er von 1958 die Leitung der Schweizerschule in Florenz übernahm und fünf Jahre in der Toskana blieb.

Vom Lehrer und Schulleiter zum Berufssoldaten

1963 entschied sich Josef Feldmann für eine Karriere in der damaligen Generalstabsabteilung der Schweizer Armee. «Dank Feldmanns Fähigkeit, militärische, aber auch strategische und politische Fragen scharf auszuleuchten und daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, wurde er schliesslich zum Chef der Operationssektion und später zum Unterstabschef Front ernannt», schreibt Bruno Lezzi im Nachruf.

Ab 1981 kommandierte Josef Feldmann die Felddivision 7 und 1983 trat er an die Spitze des Feldarmeekorps 4, das er während sieben Jahren befehligte und prägte. Und obschon er das Thurgauer Infanterieregiment 31 geführt hatte, sei ihm das in Kampfformationen zuweilen gepflegte martialische Gehabe fremd gewesen, erzählt Lezzi und sagt: «Feldmann überzeugte Armeeangehörige aller Stufen vielmehr durch gedankliche Präzision und Menschlichkeit.» Seine konzeptionellen Meisterstücke waren sicherlich die grossen Ostschweizer Korpsmanöver mit der Bezeichnung «Dreizack 86» und «Dreizack 89».

Auch nach seiner Pensionierung 1989 lehrte Feldmann an den Universitäten in St.Gallen und Bern, seit 1988 als Titularprofessor. Von 1993 bis 1997 war er Mitglied des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, ab 1998 Ehrenmitglied. Nun ist Josef Feldmann am 24. September im Alter von 95 Jahren gestorben.