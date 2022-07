Mittagstisch Anmeldung via App: Hefenhofen weitet das Angebot seiner ausserschulischen Betreuung aus und wird dabei flexibler Neu können Eltern ihre Kinder zweimal pro Woche und sehr kurzfristig beim Mittagstisch in Auenhofen anmelden.

Trudi Lanfranchi steht vor ihrer Remise neben «Gigi’s Refugium» in Auenhofen, wo der Mittagstisch angeboten wird. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 4. Januar 2022)

Nach einem halben Jahr Betrieb zieht die Gemeinde Hefenhofen Bilanz zum Mittagstisch, der seit den Sportferien angeboten wird. Das Urteil fällt nicht nur positiv aus, die Verantwortlichen haben sich gar entschlossen, das Angebot auszubauen. Statt nur am Dienstagmittag wird es ab dem kommenden Schuljahr auch am Donnerstag möglich sein, die Kinder über Mittag extern verköstigen und betreuen zu lassen.

«Der Bedarf nach einem solchen Mittagstischangebot wird je länger je mehr zunehmen», sagt Hefenhofens Gemeindepräsident Thomas Schnyder und erzählt, dass die Initiative von mehreren Eltern ausgegangen sei, einen zweiten Tag ins Angebot aufzunehmen. «Sie haben mir die Zusage gegeben, dass sie auch am Donnerstag den Mittagstisch für ihre Kinder in Anspruch nehmen würden.» Damit war für Thomas Schnyder klar, dass eine Erweiterung sinnvoll sei, wie er sagt.

Anmeldung bis acht Uhr desselben Tages möglich

Doch eine weitere Änderung dürfte für viele Eltern fast noch wichtiger sein. Bisher sei man sehr strikt gewesen bei der Anmeldung, ist sich der Präsident der Elf-Weiler-Gemeinde bewusst. Die Eltern mussten ihre Kinder nämlich bereits einen Monat vorher anmelden – und es musste auch gleich für einen ganzen Monat sein. «Das bringt uns so nichts», musste sich Thomas Schnyder oft als Rückmeldung einiger Eltern anhören, die sich eine grössere Flexibilität gewünscht haben. Deren Wunsch wird nun erfüllt.

Neu kann man sein Kind bis spätestens um acht Uhr morgens für den Mittagstisch desselben Tages anmelden. Weg fällt somit auch die Voraussetzung, dass ein Kind, oder beziehungsweise seine Eltern, das Angebot während eines ganzen Monats in Anspruch nehmen mussten, auch wenn sie unter Umständen nur an drei statt an vier Dienstagen eine Lösung gebraucht hätten. Auch dadurch erhofft sich Thomas Schnyder mehr Kinder für den Mittagstisch in Auenhofen, der zwölf Franken pro Tag und Kind kostet.

Kommunikation läuft über die Gemeindeapp Crossiety

Aber eins stellt der Gemeindepräsident klar: Man wolle nicht so viele Kinder wie möglich haben.

Thomas Schnyder, Gemeindepräsident Hefenhofen. Bild: Manuel Nagel

«Diese Lösung mit Trudi Lanfranchi, die den Kindern in ihrer Remise von ‹Gigi’s Refugium› eine gesunde Mahlzeit kocht, inklusive Dessert und Getränke, ist für uns sehr attraktiv, weil wir keinen Raum anmieten müssen.»

Dennoch sei der Mittagstisch nicht kostendeckend, da man ja auch noch die beiden Betreuerinnen Astrid Hohl und Eveline Schöni entschädige. Schnyder sieht den Mittagstisch aber als Angebot, das seine Gemeinde gerade für Familien als Wohnort attraktiver mache.

Um das Mittagstischangebot nutzen zu können, muss man sich bei der App Crossiety anmelden, denn die ganze Kommunikation laufe darüber, sagt Schnyder. Die Gemeinde nutzt die App als digitalen Marktplatz und informiert die Einwohner auch sonst auf diesem Kanal.