Bundesfeier Zirkus, Spuntenmusik und ein nicht perfekter Perfektionist Die Bundesfeier der Stadt Amriswil findet heuer in Oberaach statt, und wie schon vor bereits einem Jahr tagsüber und nicht erst am Abend.

Kabarettist Jan Rutishauser tritt an der Bundesfeier auf. Bild: PD

Am Bundesfeiertag vor einem Jahr in Hagenwil beschritten die Organisatoren neue Wege und führten das Fest nicht abends, sondern bereits am Tag durch. Damit sollten mehr Familien angesprochen werden. Dieses Konzept kommt auch heuer beim Fest in Oberaach wieder zur Anwendung, gepaart mit einem Programm, das ebenfalls familienfreundlich ist.

Dieses beginnt bereits vormittags um elf Uhr. Zeitgleich mit der Eröffnung der Festwirtschaft können sich Kinder als Zirkusartisten versuchen, angeleitet von «Rodolfo & Co», um hinterher das Gelernte zu präsentieren. Rosmarie und Ruedi Langjahr nehmen zudem ihren Kleintierzoo mit.

Programm 11.00 Uhr Eröffnung der Festwirtschaft auf dem Festgelände

11.30 Uhr Auftritt Spuntenmusik (in Sequenzen)

13.30 Uhr Auftritt Jan Rutishauser

14.00 Uhr Festansprache mit Marina Bruggmann, Präsidentin der SP Thurgau und Kantonsrätin

14.45 Uhr Auftritt Jan Rutishauser

15.15 Uhr Konzert Stadtharmonie

16.00 Uhr Abschluss. (man)

Wer lieber am Ball statt in der Manege sein Können zeigt, der kann seine Treffsicherheit beim Torwandschiessen zur Schau stellen und bei einer Schnellschussanlage beweisen, dass sein Schuss kräftiger als derjenige der Schulkollegen, des Bruders oder des Vaters ist.

Für Witz und Unterhaltung sorgt Kabarettist und Slam-Poet Jan Rutishauser, der zweimal auftritt. Er ist Perfektionist, aber leider nicht perfekt. Zum Glück. Jedenfalls für sein Publikum. Denn die ständige Spannung zwischen seinen Ansprüchen und der Realität ist ein unendlicher Quell an komischen Situationen und schrägen Ansichten.

Lüpfige Musik wird über die Mittagszeit in kürzeren Sequenzen von der Formation Spuntenmusik gespielt, während die Stadtharmonie am Nachmittag ihre eigenen Stücke spielt und beim Festakt den Schweizerpsalm und das Thurgauer Lied musikalisch begleitet.

Salmsacher Kantonsrätin als Festrednerin

Dieser offizielle Festakt zum Schweizer Nationalfeiertag beginnt um 14 Uhr mit der Ansprache von Kantonsrätin Marina Bruggmann aus Salmsach, die zudem auch Präsidentin der Thurgauer SP ist.

Bei schönem Wetter ist die gesamte Bundesfeier draussen auf der Wiese geplant, bei unsicherer Witterung findet der Anlass in der Turnhalle statt.

Das kulinarische Angebot betreut die Jungmannschaft aus Hagenwil, es gibt Salate, Wurstwaren vom Grill, Schnitzelbrote und neu auch Hotdogs. Wer es lieber süss mag, der kann sich am Buffet mit selbst gebackenen Kuchen und Torten satt essen, und die Jungmannschaft Hagenwil führt auch eine Bar.

Das Organisationskomitee der Amriswiler Bundesfeier empfiehlt den Besucherinnen und Besuchern, wenn möglich mit dem Velo oder dem ÖV nach Oberaach zu kommen. Das Festareal ist zehn Gehminuten vom Bahnhof Oberaach entfernt, die nächste Bushaltestelle sogar nur einige hundert Meter. Wer mit dem Auto anreist, kann entlang der Schulstrasse parken. Die Strasse ist daher nur von der Kreuzlingerstrasse her befahrbar und für den Durchgangsverkehr gesperrt.