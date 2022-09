BISCHOFSZELL «Man sollte immer wieder die Türen öffnen» Seit März haben die Sozialen Dienste der Bischofszell einen neuen Leiter. René Gisler aus Oberaach hat die in vielerlei Hinsicht herausfordernde Aufgabe übernommen. Seine ersten Eindrücke von Bischofszell sind positiv.

René Gisler, Leiter der Sozialen Dienste der Stadt Bischofszell, an seinem Arbeitsplatz in der Kornhalle. Bild: Arthur Gamsa (Bischofszell, 13. September 2022)

Wie kam es zur Anstellung in Bischofszell? Weshalb haben Sie sich für diese Stelle beworben? Was reizt Sie an der Aufgabe?

René Gisler: Ich bin gerne herausgefordert. An meiner letzten Anstellung war die Zusammenarbeit im Leitungsteam nicht mehr so, wie ich es mir vorstellte: gemeinsam gute Arbeit leisten. Eine neue Anstellung war aus meiner Sicht für mein Alter nur dort möglich, wo ich mich in der Materie schon auskenne. Bischofszell liegt in der Nähe meines Wohnorts und die Materie Sozialhilfe kenne ich. Ich bin nun wieder Allrounder und kann all meine Fähigkeiten – unter anderem Rechts-, Buchhaltungs- und Finanzkenntnisse sowie Erfahrung in den Bereichen Sozialhilfe, IV, EL, BVG, et cetera – einbringen.

Wie gut kannten Sie Bischofszell vor Beginn des Stellenantritts? Haben Sie sich vor der Bewerbung eingehender informiert?

Ich bin ein offener Typ und grundsätzlich nicht voreingenommen. Ich habe mich nicht detailliert mit der Situation in Bischofszell befasst. Wenn ich in einem Bewerbungsgespräch einen guten Eindruck habe, dann passt schon mal einiges. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Personen wird sich so oder so erst mit der Zeit zeigen. Was für mich wichtig ist, muss für andere nicht zutreffen.

Bischofszell ist kein Dorf, aber auch keine Grossstadt: Wie beurteilen Sie generell die Verhältnisse in der Rosenstadt?

Die Wege in Bischofszell sind sehr kurz. Es kann schnell agiert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind sehr motiviert und engagiert. Ich wurde mit grosser Hilfsbereitschaft empfangen.

Gibt es Bereiche, die derzeit besonders im Fokus stehen?

In der Abteilung Sozialhilfe sind wir ein «junges» Team. Es benötigt noch einige Zeit, bis wir uns organisatorisch so aufgestellt haben, dass wir für uns optimale Strukturen erarbeitet haben. Dies neben den täglichen Aufgaben, was meinen Mitarbeiterinnen einiges abverlangt.

Stellen Sie eine generelle Verlagerung bei sozialen Problemen fest?

Die aktuelle Wirtschaftslage führt dazu, dass für Personen, die ein Potenzial haben, um im ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein, relativ rasch eine Lösung gefunden werden kann. Diese sollte aber nicht von kurzer Dauer, sondern langfristig sein. Diesbezüglich arbeiten wir gut mit verschiedenen Partnern zusammen. Schwieriger wird es mit Sozialhilfebezügern, welchen aus gesundheitlichen Gründen eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt nicht möglich ist. Die IIZ, die Interinstitutionelle Zusammenarbeit, ist ein bekanntes Schlagwort, um in solchen Fällen zu klären, wie die betroffenen Personen durch verschiedenste Kostenträger und Organisationen optimal unterstützt werden können. Hier können wir – auch von Seiten der Sozialhilfe – aber noch besser zusammenarbeiten. Schade finde ich es, wenn man sich hinter dem Begriff Datenschutz versteckt und deshalb Massnahmen nicht koordiniert werden können. Trotz aktuell guter Wirtschaftslage dürfen wir die alleinerziehenden Elternteile nicht ausser Acht lassen. Ich bin froh, dass wir hier einen guten Kontakt mit der Berufsbeistandschaft Region Bischofszell, der städtischen Fachstelle Gesellschaft und Gesundheit und der Schulsozialarbeit haben.

Ihr Einstieg in Bischofszell fiel praktisch mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs zusammen. Welchen Einfluss hat dieses Ereignis auf die Arbeit der Sozialen Dienste der Stadt Bischofszell?

Ich bin froh, dass sich Thomas Weingart persönlich eingebracht hat. Als Stadtpräsident konnte er Massnahmen einleiten, Unterstützung anbieten und Sachen organisieren, für welche die Sozialen Dienste weder die notwendigen Verbindungen noch die personellen Ressourcen haben. Dies aufgrund dessen, dass die damalige Leiterin der Sozialen Dienste wie auch die beiden Mitarbeiterinnen gekündigt hatten. Thomas Weingart konnte intern wie auch extern auf verschiedene Leute zugreifen. Langsam gehen die diversen Arbeiten vom Stadtpräsidenten an die Sozialen Dienste über. Welche personellen Ressourcen künftig zusätzlich benötigt werden, wird sich zeigen.

Wie erleben Sie den Umgang mit Menschen, die mit Ihnen zu

tun haben? Die Medien berichten immer wieder von Situationen, die eskaliert sind.

Wenn man Menschen respektvoll entgegentritt und sie ernst nimmt, dann kann eine gute Basis für eine positive Zusammenarbeit gelegt werden. Aber es kann trotz guten Willens zu einer Eskalation kommen. Trotzdem sollte man immer wieder die Türen öffnen, damit eine weitere Zusammenarbeit möglich ist. Wir sind stets darauf bedacht, unsere Klienten korrekt, das heisst im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, zu unterstützen.

Wie gehen Sie damit um, bei Ihrer Tätigkeit die Empathie hinter

Gesetze und Vorschriften zurückstellen zu müssen? Oder haben Sie doch noch einen Handlungsspielraum?

Ich finde es richtig, dass wir mit den Gesetzen über Richtlinien verfügen, auf welche wir uns beziehen können. Die Gesetze lassen aber einen kleinen Spielraum, wie zum Beispiel dort, wo es um die Zielerreichung der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt geht. Jede persönliche Situation ist individuell gezeichnet, sodass auch individuelle Lösungsansätze erforderlich sind. Trotzdem ist mir eine Gleichbehandlung wichtig. Die aktuelle Lage in der Ukraine hat die Schweiz überrascht und auch überfordert. Ich hoffe, dass hier die gesetzlichen Grundlagen bezüglich aller Asylsuchenden bald einmal überprüft und angepasst werden.

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es Leute gibt, welche die Hilfe der Sozialen Dienste nicht in Anspruch nehmen, sei es aus Scham oder Stolz?

Ich habe eigentlich keine Erklärung dafür. Es kann jedem passieren, dass er seine Anstellung verliert, dass einem aufgrund eines Schicksalsschlags der Boden unter den Füssen weggezogen wird und neben der persönlichen auch eine finanzielle Notlage entsteht. Eigentlich sollte ein negativer Stempel, der mit den Begriffen Fürsorge und Sozialhilfe verknüpft ist, nicht mehr vorhanden sein. Aber der Mensch ist Mensch und bleibt Mensch. So bleiben Vorstellungen im Kopf, die schon längst nicht mehr da sein sollten. Ich hoffe, dass wir als Soziale Dienste in unserer Arbeit zeigen können, dass das Wort Sozialhilfe aus den Wörtern «sozial = menschlich» und «Hilfe = gemäss gesetzlicher Vorgaben» zusammengesetzt wird.