Am Sonntag, 28. August, ist die offizielle Einweihung des Turmmuseums. Noch ist nicht ganz klar, wann das Museum zugänglich ist. «Wahrscheinlich werden wir ein- bis zweimal im Monat am Sonntag nach der Hauptmesse unser Turmmuseum eine halbe oder eine ganze Stunde öffnen», sagt Urs Hungerbühler. Daneben werde auch Vreni Aeppli, die zum Team des Ortsmuseums gehört, das Museum im Rahmen ihrer Turmführungen zeigen. Ausserdem sei Vreni Aeppli auch eine ausgewiesene Expertin für die Kreuzwegfresken Carl Roeschs, des berühmten Künstlers, der in Amriswil auch die Glasfenster in der evangelischen Kirche geschaffen hatte. Die Erklärungen zum Kreuzgang in der Kirche St.Stefan seien auch immer Bestandteil von Vreni Aepplis Führungen, sagt Hungerbühler.

Wer jedoch sonst das Turmmuseum ausserhalb dieser Termine anschauen wolle, könne das auch tun, verspricht Hungerbühler. Man solle sich einfach im Sekretariat der Katholischen Kirchgemeinde Amriswil melden. (man)