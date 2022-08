Amriswil «Ich ziehe es weiter, auch alleine – auch wenn das nicht mein Plan war»: Morris Signer ist der neue Pächter vom Bistro Cartonage Seit eineinhalb Jahren arbeitet Morris Signer schon im «Cartonage» mit. In dieser Zeit musste das Bistro einige Hürden nehmen. Jetzt liegt es in Signers Obhut und er möchte das Café vorantreiben.

Der neue Pächter Morris Signer in seinem Bistro. Bild: Donato Caspari

Das «Cartonage» hat zwei turbulente Jahre hinter sich. Vor eineinhalb Jahren übernahm Silas Häberli das Bistro von Jeannette Fusco. Noch im selben Jahr stieg Morris Signer bei Häberli ein und übernahm zunehmend mehr Verantwortung. Als Häberli entschied, sich beruflich neu zu orientieren, trat Signer an seine Stelle. Jetzt liegt das «Cartonage» allein in Signers Händen. Am 10. August hat er das Bistro neu eröffnet.

Dass er das Bistro alleine führen würde, damit hat Signer nicht gerechnet. Doch für ihn ist klar: «Ich ziehe es weiter, auch alleine – auch wenn das nicht mein Plan war.» Häberli habe das Ganze ins Rollen gebracht. «Jetzt bin ich am Zug», sagt Signer.

Das Bistro hat jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Bilder: Donato Caspari

Der holprige Start während der Corona-Pandemie

Mitten in der Coronakrise ging damals das Bistro an die zwei neuen Betreiber über. «Es war nicht immer einfach», sagt Signer. So fielen mit der Zertifikatspflicht ab Oktober 2021 zwei Drittel der Einnahmen aus. Häberlis Entscheidung, das Bistro während der Coronakrise zu übernehmen, bezeichnet Signer als einen mutigen Schritt, der sich gelohnt habe.

In die Fussstapfen von Jeannette Fusco zu treten, war ebenfalls nicht leicht. Über zehn Jahre pflegte Fusco liebevoll das «Cartonage», welches einen sehr guten Ruf in Amriswil genoss. Die Erwartungshaltung an die neuen Verantwortlichen war dementsprechend hoch. Signer spürte den Druck.

«Viele haben sich gefragt, ob wir das wohl auch so gut machen wie Jeannette.»

Von dem, was er höre, haben sich ein paar Stammgäste abgewendet – dennoch gibt es viele, die dem «Cartonage» treu blieben. Mittlerweile sind auch einige neue Stammgäste dazu gekommen.

Mit neuen Ideen will der Bistro-Chef mehr Leute anziehen

Signer zieht ein Fazit zu den letzten anderthalb Jahren: «Das Bistro schreit nach noch mehr Leben.» Der neue Pächter hat Ideen, wie er mehr Leben in das Lokal bringen möchte. Geplant ist der «Fiir-Obig», der einmal im Monat stattfinden soll. Dabei soll das Bistro mit Bar abends lange seine Türen öffnen. Etwa im November steht ein Disco-Fox-Tanzabend an. Auch gibt es jetzt eine grössere Auswahl an Mittagsmenus. Typisch für das Bistro sind die Poke Bowls und die Paninis. Zudem wird jeden Monat ein aussergewöhnliches «Monatsbier» angeboten.

Probleme, Gastropersonal zu finden, hatte Signer trotz Gastrokrise keine. «Die Leute sind mir zugelaufen», sagt er. Anstellungen ergaben sich im direkten Kontakt. Laut Signer merkten die neuen Angestellten, die im «Cartonage» vorbeischauten:

«Hier ist ein guter ‹Vibe›, hier wollen wir bleiben.»

So konnte der Bistro-Chef einen neuen Koch und neues Servicepersonal einstellen, ohne jemals eine Stelle inseriert zu haben. Das neue Team besteht aus fünf Personen.

Die Aussensitzplätze des Bistros Cartonage. Bild: Donato Caspari

Auf Umwegen zurück in die Gastrobranche

Der Innenbereich des Bistros. Bild: Donato Caspari

Obwohl die Aufgabe, das «Cartonage» zu übernehmen, unerwartet kam, träumte Signer schon lange vom eigenen Gastrobetrieb. Diesen Traum hat er sich nun auf Umwegen erfüllt. Er war bereits als 16-Jähriger in einem Gastrobetrieb tätig. Nach einer Lehre im Detailhandel arbeitete er eine Weile auf dem Bau.

Aufgrund von Verletzungen musste er diese Arbeit aufgeben. Ein neuer Beruf musste her. Genau zu dieser Zeit übernahm Häberli das «Cartonage» und Signer konnte dank seines Kollegen wieder in die Gastrowelt einsteigen. Signer sagt, dass er erst vor kurzem auf ein geschenktes Cocktailbuch von Freunden auf den 18. Geburtstag stiess, in das sie schrieben: «He Alter, wann eröffnest du endlich dein Restaurant?»