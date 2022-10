Amriswil Es gibt schon ernsthafte Kaufinteressenten für das schönste Haus in Amriswil: Es soll mindestens 1,4 Millionen einbringen Evangelisch Amriswil-Sommeri schreibt das Kirchgemeindehaus und das alte Pfarrhaus aus. Der Verkaufserlös der beiden Liegenschaften soll wie geplant ins neue Kirchenzentrum fliessen.

Das alte Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse 3 soll mindestens 1,4 Millionen Franken einbringen. Bild: Manuel Nagel

Für viele Amriswilerinnen und Amriswiler ist es das schönste Haus der Stadt: das alte Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse 3, in dem sich das Sekretariat der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri befindet.

Das prachtvolle Riegelhaus mitten im Zentrum soll jedoch verkauft werden, daraus hat die Eigentümerin, die Kirchgemeinde, nie ein Geheimnis gemacht und ihre Kirchbürgerinnen und Kirchbürger stets transparent informiert. Und auch wenn das Gebäude bei vielen Menschen der Kirchbürgerschaft Emotionen weckt, so wurden die Pläne und die Strategie der Kirchenvorsteherschaft unter Präsidentin Claudia Schindler und Vizepräsident Otto Seger mehrmals vom Stimmvolk unterstützt.

Diese Pläne sehen vor, dass mehrere Liegenschaften von Evangelisch Amriswil verkauft werden, um mit dem Erlös ein neues Kirchenzentrum unmittelbar neben der evangelischen Kirche zu bauen.

Ehemaliges Pfarrhaus in Oberaach bereits verkauft

Nebst dem alten Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse 3 gehören auch noch das Kirchgemeindehaus an der Romanshornerstrasse 6 sowie das ehemalige Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse in Oberaach zu den Liegenschaften, die verkauft werden sollen – wobei Letztere bereits veräusserst wurde. Am 30. November 2021 stimmten 95 Prozent der Kirchbürgerschaft an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung dafür, ein Angebot über 2,05 Millionen für die ehemalige Industriellenvilla anzunehmen.

Das ehemalige Pfarrhaus in Oberaach wurde für 2,05 Millionen Franken verkauft. Bild: Manuel Nagel

Ganz so hoch dürfte der Verkaufserlös für die anderen zwei Häuser wahrscheinlich nicht werden, «obwohl der Zeitpunkt für einen Verkauf gegenwärtig immer noch gut, weil die Nachfrage intakt ist», sagt Kirchenpräsidentin Claudia Schindler. Doch der Kirchenvorsteherschaft geht es bei diesen Objekten auch nicht darum, den höchstmöglichen Preis zu erzielen.

«Es ist uns ein Anliegen, dass das alte Pfarrhaus sowie das Kirchgemeindehaus in gute Hände kommen.»

Das betont Claudia Schindler – nicht zuletzt deshalb, weil es für viele Amriswiler eine Herzensangelegenheit sei.

Immobilienfirma soll passende Käufer finden

Weil schon länger bekannt ist, dass die Kirchgemeinde die zwei Häuser in Sichtweite zueinander verkaufen will, haben sich auch schon ernsthafte Interessenten gemeldet. Doch die passenden Käufer sollen durch eine Immobilienfirma evaluiert und anschliessend auch noch durch die Kirchgemeinde abgesegnet werden, sagt die Kirchenpräsidentin und sie ergänzt, dass die Verkaufsrichtpreise ebenfalls auf professionellen und unabhängigen Schätzungen basieren.

Das Kirchgemeindehaus an der Romanshornerstrasse 6 soll für eine Million weggehen. Bild: Manuel Nagel

Für das Kirchgemeindehaus liegt der Richtpreis bei rund einer Million Franken. Das alte Pfarrhaus soll noch etwas mehr einbringen. Es ist mit 1,4 Millionen Franken ausgeschrieben. Informiert über diese Geschäfte ist auch der kantonale Kirchenrat, der letztlich dem Verkauf ebenfalls zustimmen muss, wie Claudia Schindler erklärt.

Abstimmung allenfalls im nächsten Frühjahr

Beim Kirchgemeindehaus bestehe Sanierungsbedarf, gibt Otto Seger, der in der Kirchenvorsteher für die Liegenschaften verantwortlich ist, unumwunden zu. Dennoch sei das Gebäude mit dem imposanten Turm ein attraktives Kaufobjekt, weil es für Seminare, Konzerte oder andere Veranstaltungen geeignet sei. Auch das repräsentative alte Pfarrhaus könne für Seminar genutzt werden, oder aber auch zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken.

Doch bis die Kirchbürgerschaft über den Verkauf der zwei Objekte abstimmen könne, werde es noch etwas dauern, weil sich auch die Verkaufsverhandlungen bei solch speziellen Objekten länger hinziehen würden. Claudia Schindler möchte zeitgleich mit der Abstimmung zum Baukredit fürs Kirchenzentrum informieren, um allenfalls an der Budgetversammlung im März darüber abstimmen zu können.

Die Vorlage des Baukredits werde derzeit sorgfältig vorbereitet, sagt Otto Seger. Laufe alles wie geplant, könne bereits Anfang Jahr über das Kreditbegehren informiert werden. Die Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri geht davon aus, dass sie dann Ende Januar an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung den Kredit den Kirchbürgern zur Abstimmung unterbreiten kann.