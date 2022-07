Amriswil Einige dieser Lernenden schaffen trotz Behinderung den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt Zehn Lernende des Arbeitsheims für Behinderte Amriswil (ABA) feierten diese Woche nach zwei Jahren Lehre ihren Abschluss.

Die zehn Lernenden des ABA haben zum Lehrabschluss eine Sonnenblume erhalten. Bild: Manuel Nagel

Einige der zehn jungen Frauen und Männer haben sich für ihren grossen Tag richtig schick gemacht und in Schale geworfen. Am Mittwochabend feierte das Arbeitsheim für Behinderte Amriswil (ABA) den Lehrabschluss ihrer Lernenden.

«Darunter befinden sich vier Schreiner, zwei Gärtner, zwei in der Hauswirtschaft, ein Industriepraktiker und ein Logistiker», zählt Thomas Treichler die verschiedenen Berufsgruppen auf. Doch auch innerhalb der verschiedenen Richtungen gebe es nochmals unterschiedliche Ausbildungsstufen, sagt Treichler. «Zum einen das PRA-Niveau, die Ausbildung des nationalen Branchenverbandes der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung (Insos), zum andern das EBA, das eidgenössische Berufsattest», erklärt der Verantwortliche für die Ausbildung im ABA. In diesem Jahrgang hätten zwei der zehn Lernenden das EBA erhalten. Einer dieser beiden Schreiner mit EBA habe eine Stelle bei der Firma Kaufmann und Oberholzer gefunden, verrät Treichler. Auch bei zwei oder gar drei weiteren Lehrabgängern sei man dran, sie allenfalls in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln zu können.

Zehn verlassen nun das ABA, doch nach den Ferien beginnen nur sechs Personen ihre Lehre in Amriswil. Besonders sei aber, so Treichler, dass von diesen gleich drei der fünf neuen Lernenden in der Schreinerei Frauen seien. «Seit 30 Jahren bin ich nun im ABA, aber noch nie waren innerhalb eines Lehrlingsjahrgangs die Frauen in der Überzahl», sagt Thomas Treichler. Bei den jetzigen Absolventen war das Verhältnis neun zu eins. Speziell sei auch, dass unter diesen auch ein Mann die Hauswirtschaftslehre abgeschlossen habe.