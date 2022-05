Amriswil Der reiche Onkel aus Amerika Im Ortsmuseum Amriswil erzählte Werner Grundlehner aus dem Leben seines Grossonkels Ernst.

Werner Grundlehner bei der Erzählstunde im Ortsmuseum. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Wir hatten den reichen Onkel aus Amerika. Ein solcher kam für andere Kinder nur in Büchern und Filmen vor. Eigentlich war Ernst Grundlehner unser Grossonkel, er war der Bruder meines Grossvaters Hans», erzählte Werner Grundlehner, als er am Sonntagnachmittag im Ortsmuseum einen spannenden Einblick in das Leben seines Grossonkels Ernst (1905–1980) gab. Grundlehner, Bürger von Amriswil und aufgewachsen in Altnau, lebt heute mit seiner Familie in Zürich und arbeitet als Redaktor bei der «Neuen Zürcher Zeitung».

Seine Vorfahren stammen allerdings aus Österreich. Die Familie Grundlehner lebte einst in Ramsau am Dachstein, in der Steiermark. Im Zuge der Gegenreformation während des Dreissigjährigen Krieges sei die Familie vor die Wahl gestellt worden, zum Katholizismus zu konvertieren oder auszuwandern. So wanderten Grundlehners in die Schweiz aus und liessen sich im Jahre 1638 in Amriswil nieder.

Der Bauernhof der Familie Grundlehner im Zentrum Amriswils. Bild: PD

Bis 1892 sei die Schmiede das Stammhaus der Familie gewesen. Dort, wo zuletzt das Kaufhaus Manor stand. Und die alte Scheune musste der Druckerei Grob weichen. «Das Stammhaus der Familie wurde 1892 abgerissen und die Scheune im 1920. Etwas weiter unten, an der Bahnhofstrasse, wurde dann ein Wohnhaus und eine separate Scheune errichtet. Die Scheune wurde knapp 40 Jahre später abgerissen, und das Wohnhaus wich im Jahre 1978 dem neuen Postgebäude», erzählte Werner Grundlehner.

Die Familie Grundlehner mit dem kleinen Ernst, ganz zuvorderst. Bild: PD

Ernst Grundlehner war das jüngste von sieben Kindern des Ehepaars Konrad und Louise Grundlehner, geborene Schoop. Bruder Hans war sieben Jahre älter als Ernst und führte den Bauernhof an der Bahnhofstrasse. Ernst Grundlehner studierte Elektroingenieur am Technikum Burgdorf und wanderte Ende der Dreissigerjahre nach Amerika aus, wo er bei Scintilla Magneto (Produktion von Magnetzündungen für die frühere Flugzeugindustrie) arbeitete, der Tochterfirma von Brown Boveri.

Anfang der 40er-Jahre heiratete Ernst Grundlehner Elise Eiks, eine Absolventin der Radcliffe-Harvard University. Das Paar hatte drei Kinder. Mit seiner Familie zog Ernst Grundlehner nach New Jersey und arbeitete für Bendix-Teterboro in der Nähe von Manhattan. Bendix sei vor allem als Erfinder der Autozündung bekannt gewesen.

Ein genialer Tüftler und Erfinder

Ernst Grundlehner in jungen Jahren. Bild: PD

Ernst Grundlehner war aber nicht nur ein begnadeter Ingenieur, er war auch ein genialer Tüftler und Erfinder. Als leitender Projektingenieur entwarf er unter anderem Komponenten für Flugzeuge. «Die Gleichstrom-Wechselstrom-Konverter, die auch in Interkontinental- und Weltraumraketen zum Einsatz kamen, waren wohl die grösste Leistung meines Grossonkels. Die Geräte mussten klein und einfach gebaut sein, damit sie eingesetzt werden konnten», erklärte der Gasterzähler.

Ernst Grundlehner erfand auch einen Rechenschieber, mit der sich Bruchteile von Zoll und Fuss addieren und subtrahieren liessen. Diesen liess er 1951 in den USA patentieren. Ausserdem gehört ein Schraubenwähler, mit dem man unterschiedliche Schrauben, Gewinde und Muttern bestimmen konnte, zu seinen Erfindungen.

«Neben seiner beruflichen Tätigkeit und Liebe zur Technologie hatte Ernst eine lebenslange Leidenschaft für Musik. Schon in jungen Jahren beherrschte er mehrere Instrumente, darunter Gitarre, Banjo, Violine, Bratsche und Cello», erzählte Werner Grundlehner. Sein Grossonkel habe jedoch nicht nur klassische Musik gespielt – sondern auch komponiert. Dabei habe er oft mit seiner Frau Elise zusammengearbeitet. «Er komponierte die Musik, und sie schrieb den Text dazu. Ihre Kompositionen wurden von Orchestern und Bands auf Musikfestivals gespielt. Grosse Beliebtheit hat dabei der patriotische ‹The George Washington Ball› erreicht.»

Ernst Grundlehner sitzt in seinem Gartensessel. Das Bild wurde im August 1962 aufgenommen. Bild: PD

Im September 1980 ist Ernst Grundlehner in schlechtem Gesundheitszustand in die Schweiz gereist. Im Kantonsspital Münsterlingen ist er einige Tage später im Alter von 75 Jahren gestorben, nachdem er in Amerika ein reiches und erfülltes Leben geführt hatte.

Abgerundet wurde die Erzählstunde mit einem Platzkonzert der Stadtharmonie Amriswil. Die Musikantinnen und Musikanten gaben unter anderem auch das von Ernst Grundlehner komponierte und von seiner Frau Elise getextete Stück «The George Washington Ball» zum Besten.