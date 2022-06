Amriswil «Bevor ich sterbe, möchte ich ihn wieder zurück» Auf einem schwarzen Kubus vor dem Pentorama Amriswil können Passanten ihre Herzenswünsche aufschreiben.

Der Kubus steht noch bis Sonntag auf dem Vorplatz des Pentorama und kann von allen mit Kreide beschrieben werden. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 8. Juni 2022)

Er erregt Aufmerksamkeit – der schwarze Kubus, der seit Mittwochabend auf dem Vorplatz des Pentorama steht. Auch wegen der grossen Aufschrift «Bevor ich sterbe ...». Und genau darum geht es auch laut Initianten, die mit der prominenten Platzierung des Kubus an öffentlichen Orten bezwecken, dass «das Thema Leben und Lebensende dahin kommt, wo es seinen festen Platz hat: mitten ins Leben».

Passanten sind eingeladen, den Satz «Bevor ich sterbe, möchte ich ...» mit ihren ganz persönlichen Wünschen zu ergänzen. Und bereits vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstagabend, anlässlich einer Veranstaltung des Hospizdienstes Thurgau, waren erste Linien bereits gefüllt und mit Kreide beschrieben. Eine Person schrieb etwa «den Dalai Lama treffen», eine andere «ihn wieder zurück», dazu noch zusätzlich mit einem kleinen Herz versehen.

Bevor die Kunstinstallation nach Amriswil kam, stand sie im Mai an vier verschiedenen Standorten in St.Gallen. Der Schrift nach schrieb ein Kind damals «mit Görtler Fussball spielen». Gemeint war damit der Captain des FC St.Gallen – und Lukas Görtler bekam dann auch Wind von der Sache, wollte via Social Media herausfinden, wer sich denn hinter diesem Herzenswunsch verbirgt.

In Amriswil sind jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr Mitwirkende des Hospizdienstes Thurgau vor Ort. Der Verein besteht seit 14 Jahren und begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der letzten Lebensphase, um damit Bezugspersonen zu entlasten. «Kurz vor dem Tod werden viele Betroffene unruhig, was Angehörige oft an ihre Grenzen bringt. Dann sind wir da», erklärt Marina Bruggmann, Geschäftsleiterin Hospizdienstes Thurgau.

Am 11. Juni, um 19.30 Uhr, findet im Kulturforum ein Liederabend mit Annett Kuhr statt, die dort ein Konzertprogramm für all jene präsentiert, die sich mit dem Thema Tod befassen.