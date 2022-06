Amriswil Badi stiess an ihre Grenzen: Filteranlage gab den Geist auf Am letzten Sonntag besuchten rund 2500 Personen das Schwimmbad in Amriswil – zu viele für die Filteranlage.

Die Amriswiler Badi war kurzzeitig geschlossen. Bild: Manuel Nagel

Amriswil Es war ein Rekordtag. Noch nie seien am Sonntag vor einer Woche so viele Leute im Schwimmbad gezählt worden, wenn man sich die Aufzeichnungen anschaue, schreibt die Stadt Amriswil in einer Mitteilung. Die Badi platzte am 19. Juni buchstäblich aus allen Nähten.

Dies blieb nicht ohne Folgen, denn aufgrund des grossen Besucherandrangs hatte es auch viel mehr Schmutz im Wasser, was wiederum die Filteranlage enorm belastete. Diese sei an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen und in der Nacht von Sonntag auf Montag schliesslich ganz ausgestiegen. Wegen des daraus folgenden technischen Defektes habe man das Schwimmbecken teilweise leeren und das Wasser austauschen müssen, geben die Verantwortlichen bekannt.

Die temporäre Schliessung der Badi dauerte jedoch nur bis zum Nachmittag. Um 14 Uhr war alles behoben und die Badi wieder offen für die Gäste. Dennoch bedauert die Schwimmbadkommission den Vorfall und entschuldigt sich dafür. Sie hoffe aber auf noch viele weitere heisse Sommertage. (man)