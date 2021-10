Amriswil «Mit einem blauen Auge davongekommen»: Präsident der Schlossfestspiele Hagenwil zieht Bilanz Pandemiebedingt bleiben einige Plätze bei den Schlossfestspielen nicht besetzt, was finanzielle Folgen haben wird. Karl Spiess erklärt, dass die insgesamt 38 Vorstellungen auf der Freiluftbühne im Wasserschloss Hagenwil dennoch ein «voller» Erfolg sind.

Achtmal wurde das Kinderstück «Des Kaisers neue Kleider» bei den Schlossfestspielen Hagenwil aufgeführt und ausverkauft. Bild: Manuel Nagel

Es waren einmal die Schlossfestspiele Hagenwil, die den Amriswilerinnen und Amriswilern so viel Freude bereiteten, dass sie jährlich wiederkehrten. Auch dieses Jahr konnten trotz Pandemie dank Schutzmassnahmen im Wasserschloss Theaterstücke aufgeführt werden. Es hatte sich gelohnt, vor allem für das Gemüt, finanziell bleibt es noch offen.

Beim Stück «Mirandolina» fühlten sich die Zuschauer nach Italien mitten in den Hochsommer versetzt. In der Komödie umwirbt die junge Wirtin Mirandolina mit ausserordentlichem Charme und klimpernden Wimpern ihre Gäste, worauf sie sich an deren Schicksal und hoffnungsloser Liebe belustigt.

Als Kinderstück wurde «Des Kaisers neue Kleider» aufgeführt. Das Märchen handelt von einem Kaiser, dem nichts wichtiger ist als sein Aussehen und seine Kleidung. Der Künstlerische Leiter der Schlossfestspiele, Florian Rexer, sagt:

«Ich sehe im Stück viele Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft.»

Die Oberflächlichkeit und der Konsumrausch in Zeiten von iPhone und Topmodel-Shows seien alltäglich.

Die Auslastung betrug 100 Prozent

Karl Spiess, Präsident des Vereins Schlossfestspiele Hagenwil. Bild: Manuel Nagel

Vom 4. August bis 4. September wurde das Erwachsenen- und das Kinderstück insgesamt 38-mal aufgeführt. Ein «voller» Erfolg, wie Karl Spiess, Präsident der Schlossfestspiele Hagenwil, sagt. Insgesamt waren 27 Vorstellungen öffentlich. Davon 19 Vorstellungen vom Stück «Mirandolina» und acht vom Stück «Des Kaisers neue Kleider». Die Auslastung betrug 100 Prozent.

«Alle Vorstellungen waren also ausverkauft.»

Von den normalerweise 165 Plätzen mussten jedoch rund ein Viertel leer bleiben. Gemäss den Vorgaben des Bundes wurde zwischen jeder Gruppe in den Zuschauerrängen im Schlosshof ein Platz frei gelassen. Dementsprechend wurden 120 Tickets pro Aufführung abgesetzt.

Zu den 27 offenen Vorführungen kamen fünf geschlossene dazu. Diese wurden den Hauptsponsoren, Behörden und privaten Firmen angeboten. Auch die Primar- und Sekundarschulen aus der Region erhielten jeweils drei eigene Aufführungen.

Trotz Pandemie blieben die Preise gleich

Die Preise wiederum blieben auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr. In den schwierigen Zeiten wäre es falsch gewesen, die Preise zu erhöhen, sagt Karl Spiess. Eine Rechnung, die knapp aufgehen sollte.

Der Verein Schlossfestspiele Hagenwil legt ihr Ergebnis jeweils für den Zeitraum von März bis Ende Februar vor. Genauere Zahlen könne man zurzeit noch nicht nennen, sagt Karl Spiess. Ein grosser finanzieller Gewinn werde sicherlich nicht herausspringen. Der Präsident der Schlossfestspiele Hagenwil sagt:

«Alles in allem sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.»

Die Show geht weiter

Mit dem Theatersommer 2021 habe das Schlossfestival Hagenwil ein Zeichen für die Kultur und Kunstschaffende setzen wollen, sagt der Präsident der Schlossfestspiele. Der Vorhang ist jedoch noch nicht ganz zu. Das Kindertheater Hagenwil befindet sich mit den Stücken «Tischlein deck dich», «Aschenputtel» und «Der Zauberer von Oz» in Städten wie Kreuzlingen und Frauenfeld noch auf Tournee. Derweil laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren, sagt Karl Spiess. Denn die Theaterbesucherinnen und -besucher erwarten auch nächstes Jahr tolle Inszenierungen und genussreiche Theaterabende.

Bereits seit 2009 wird das sommerliche Theaterfestival auf die Freiluftbühne im Wasserschloss Hagenwil bei Amriswil gebracht. Gemeinsam mit dem Kindertheater, das nur ein Jahr später als Teil des Festivals etabliert wurde, stellen die Schlossfestspiele längst einen festen Bestandteil des sommerlichen Kulturgeschehens im Thurgau dar.

Vor allem die Kinderstücke hätten in den letzten Jahren einen Boom erlebt, sagt Karl Spiess. 2016 lag die Auslastung der Vorstellungen noch bei 50 Prozent. Ein Jahr später bei 66 Prozent. Trotz Pandemie besuchten 2021 rund 400 Kinder mehr das Theater als im Jahr 2016.

Und wenn die Schlossfestspiele Hagenwil nicht beendet sind, dann leben die Amriswilerinnen und Amriswiler vergnügt, noch heute.