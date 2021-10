Amriswil Diversität und Integration: Der Jugendtreff Yoyo stellt zum 25+1-Jahr-Jubiläum feierlich sein neues Logo vor Die Fachstelle für offene Jugendarbeit lädt ein zur offenen Tür und zum Jubiläumsfest. Der Amriswiler Stadtrat Richard Hungerbühler hält die Anfangsrede. Mit der Einweihung des neuen Logos werden schliesslich die Feierlichkeiten bei Apéro und heiteren Gesprächen feierlich lanciert.

Arberim Dzemaili und Christian Ichou lüften das Geheimnis des neuen Yoyo-Logos. Bild: Donato Caspari

Das Geheimnis ist gelüftet. Bei strahlendem Sonnenschein ziehen die beiden 14jährigen Jugendlichen, Arberim Dzemaili und Christian Ichou, an zwei Schnüren. Mit einem Ruck fällt das schwarze Tuch hinunter. Das neue Logo des Jugendtreffpunkts Yoyo in Amriswil kommt zum Vorschein. Begleitet von Applaus, Konfetti und kurzem Flüstern unter den Gästen.

Das neue Logo gefällt. Ein Mädchen und ein Junge strecken ihre Arme jubelnd in die Luft und zeigen ein Y-Zeichen, repräsentativ für den Namen Yoyo. Die Stichworte «jugendlich», «frisch» und «zeitgemäss» fallen unter den Gästen. Arberim und Christian aus dem Yoyo-Betriebsteam erzählen, dass das Logo an der Hausfassade in der Nacht strahle. Dank fluoreszierender Farbe leuchte es gelb.

Am Tag der offenen Tür anlässlich des 25+1-Jahr-Jubiläums wurde das neue Logo enthüllt. Bild: Donato Caspari

Alle sind willkommen

Die Jugendlichen durften bis zu den Sommerferien Ideen für das neue Logo beim Yoyo-Team einreichen. Von einer Bleistiftskizze bis zu einem halbprofessionellen PDF - der Kreativität wurde keine Grenzen gesetzt. Daraufhin traf eine Gruppe von Jugendlichen, die aktiv im Jugendtreff mithalfen, wie zum Beispiel Arberim und Christian, eine Vorauswahl.

Zusätzlich teilten die Jugendlichen aus dem Betriebsteam ihre Erwartungen und Wünsche an das neue Logo mit. Das Yoyo-Team entschied sich dann für eine definitive Logo-Idee, die Designerin Melissa Gasser-Miesch professionell ausarbeitete. Die Amriswiler Firma Zweifel Metall AG stellte das Schild schliesslich kostenlos her.

Melissa Gasser-Miesch sagt, dass Diversität und Integration die Themen seien. Mädchen und Buben jeglicher Hautfarbe, Nationalität und Religionszugehörigkeit seien im Jugendtreff willkommen. Das Logo unter anderem auf den T-Shirts des Yoyo-Teams bringe diese Haltung des Jugendtreffs mithilfe verschiedener Farben zur Geltung.

Im Yoyo zu Hause

Die Logo-Enthüllung findet im Rahmen eines Jubiläums statt. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens wollte der Jugendtreff vergangenes Jahr ein grosses Fest feiern. Pandemiebedingt musste das Team aber den Anlass auf dieses Jahr verschieben. Das 25+1-Jubiläum ist nun als ein Tag der offenen Tür konzipiert.

Richard Hungerbühler, Stadtrat von Amriswil. Bild: Donato Caspari

Zum ersten Mal öffnete Yoyo die Türen am 4. November 1995. Der Ansturm der Jugendlichen war gross. So kamen über 200 Jugendliche, um den neuen Treff zu beschnuppern. Auch in den folgenden Tagen besuchten immer noch 100 bis 150 Jugendliche das neue Angebot. Auch wenn die Zahlen in den letzten Jahren ein wenig rückläufig waren, ist der Jugendtreff nicht mehr wegzudenken aus Amriswil.

Der Amriswiler Stadtrat mit Ressort Kinder, Jugend und Familien Richard Hungerbühler sagt: «Der Jugendtreff Yoyo ist eine Amriswiler Institution.» Die 26 Jahre würden dies beweisen. Er schätze die Arbeit der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die ein Bedürfnis der Jugendlichen stillen würden. Wer Fragen oder Probleme habe, dem werde im Yoyo geholfen. Richard Hungerbühler sagt:

«Im Yoyo kann man so sein, wie man ist - man ist hier zu Hause.»

Im Tonstudio ein Song aufnehmen

Der Jugendtreff ist ein geschützter Ort für Jugendliche bis 18 Jahre, um die Freizeit mit Freunden zu verbringen oder neue Freunde zu finden. Ein Billard- oder Tischtennistisch für den sportlichen Ehrgeiz zwischendurch, Sofas und Ecken für angeregte Gespräche oder eine Bühne für Künstler, die Konzerte spielen, bieten Unterhaltung und ein Gemeinschaftsgefühl.

Neu können die Jugendlichen im Tonstudio selbst für harmonische Töne sorgen. Früher war der Raum eine Werkstatt, sagt Kaya Nas, Sozialarbeiter in Ausbildung und Yoyo-Teammitglied. Die Jugendlichen wünschten sich jedoch einen Ort, wo sie musizieren können. Dank finanzieller Unterstützung des Kantons Thurgau konnte der Wunsch realisiert werden.

Mit dem Einverständnis der Eltern können die Jugendlichen nun einen Vertrag abschliessen, der sie berechtigt, an Wochenenden das Tonstudio zu mieten. Sie können nun ihren Gesang digital aufnehmen und auf einem USB-Stick speichern. Alles kostenlos.

Am Abend findet das 25+1-Jahr-Jubiläum mit einer Party für Jugendliche bis maximal 18 Jahren seinen Abschluss. 80 Jugendliche tanzen, reden, trinken, essen und stossen auf weitere 25+1 Jahre an.