Amriswil 25 + 1 Jahre Yoyo: Die Fachstelle für offene Jugendarbeit feiert ihre Vereinsgründung Samstag ist bei Yoyo Tag der offenen Tür. In Vorträgen und Gesprächen erklärt Raphael Gnägi und sein Team das Konzept der Amriswiler Jugendarbeit. Höhepunkt des Jubiläumsfestes ist die Enthüllung des neuen Yoyo-Logos.

Der Jugendtreff Yoyo befindet sich zwischen der Egelmoosturnhalle und dem Sportplatz Tellenfeld. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 28.September 2021)

«Modern und passend für die Jugendlichen», sagt Raphael Gnägi. Der Sozialarbeiter und Leiter der Fachstelle für Offene Jugendarbeit Amriswil möchte die Überraschung nicht verderben. Am Samstag enthüllt er nämlich um 14 Uhr mit seinem Team das neue Yoyo-Logo. Er freue sich vor allem auf die Reaktion der Jugendlichen, sagt Gnägi.

Raphael Gnägi ist Leiter der Fachstelle für Offene Jugendarbeit. Bild: Arthur Gamsa

Gleichentags findet auch die Feier zur Vereinsgründung von Yoyo statt. 2020 jährte sich diese zum 25. Mal. Pandemiebedingt musste die Feier jedoch verschoben werden. Das 25+1-Jubiläum wird nun als Tag der offenen Tür gestaltet. Raphael Gnägi sagt: Wir möchten uns einem breiten Publikum vorstellen und erklären, wie bedeutend die Jugendarbeit in Amriswil sei. Alle Altersgruppen seien willkommen. Einige Jugendliche aus dem Jugendtreff laden vorgängig zum selbst gemachten Apéro ein.

So sieht das bisherige Logo vom Jugendtreff Yoyo aus. Bild: Arthur Gamsa

Disco am Abend für Jugendliche

Nebst der Enthüllung des neuen Logos freut sich Gnägi auf die Einweihung des neu gebauten Tonstudios. Schon lange wünschten sich die Amriswiler Jugendlichen ein Ort, in welchem sie musizieren können. Ab Samstag ist es so weit. Auf dem Nachmittagsprogramm steht zudem ein Rückblick auf die letzten 26 Jahre des Amriswiler Jugendtreffs.

Am Abend ab 19 Uhr können schliesslich die Jugendlichen bis maximal 18 Jahren an der Jubiläumsparty ihre Tanzbeine schwingen. Ab 21 Uhr laden dann Projekt E.T. und YT & DJ Blackflame zum Konzert ein. An der Bar gibt es Drinks und Snacks zu kaufen. Der Eintritt ist kostenlos. Der Alkohol bleibt verboten – so wie immer.