Am Wochenende kommt der Föhnsturm: Böen bis über 100 Kilometer pro Stunde

Morgen Freitag kommt in den nördlichen Alpentälern Föhn auf, der am Samstag stürmisch weht. Am Säntis werden Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde erwartet, im Rheintal bläst der Wind 70 bis 90 Kilometer pro Stunde stark.