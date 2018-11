Live Altstätten bekommt ein neues Gefängnis, Wittenbach einen neuen Gemeindepräsidenten und die VBSG neue Busse: Alle Entscheidungen der Ostschweiz im Überblick In der Ostschweiz wird heute unter anderem über die Erweiterung und Erneuerung des Regionalgefängnisses Altstätten, die Flottenerneuerung der VBSG in St.Gallen und die Gemeindefusion Marbach und Rebstein abgestimmt. Martin Oswald

14:04 Uhr

Amlikon-Bissegg Im ersten Wahlgang konnte keiner der drei Kandidaten das absolute Mehr von 258 Stimmen erreichen. Feuerwehrkommandant Thomas Ochs fehlten lediglich 11 Stimmen zum Wahlsieg. Er bleibt weiterhin der Favorit im Rennen um das Amt des Gemeindepräsidenten. Auch David Oehler wird seine Kandidatur nicht zurückziehen. Der 42-jährige Kommunikationsberater aus Amlikon erhielt 172 Stimmen. Der Auswärtige Victor Haag aus Unterhörstätten will seine Kandidatur überdenken. Er liegt mit 70 Stimmen klar hinter den beiden Ortsansässigen.

14:00 Uhr

Märstetten Die 47-jährige parteilose Susanne Vaccari-Ruch tritt im kommenden Sommer die Nachfolge von BDP-Mann Jürg Schumacher an. Im ersten Wahlgang setzte sie sich überraschend deutlich mit 557 Stimmen gegen ihre beiden Konkurrenten von der SVP Andreas Zuber (354) und Werner Scherer (159 Stimmen) durch. Vaccari ist die erste Frau an der Spitze der Gemeinde Märstetten.

13:58 Uhr

Mit einem Stimmenanteil von 87 Prozent ist in der Gemeinde Erlen Thomas Bosshard (parteilos) zum Nachfolger von Roman Brülisauer (SVP) und damit zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt worden. Gemeinderat Bosshard war der einzige offizielle Kandidat. Der 50-Jährige erhielt 612 Stimmen, auf einzelne andere entfielen insgesamt 92 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 36,6 Prozent. Bosshard tritt sein neues Amt am 1. Juni 2019 an.

13:55 Uhr

Flawil sagt deutlich Ja zum Teilzonenplan Flawa-Areal Ost . Somit kann das 7000 Quadratmeter grosse Gebiet von der Gewerbe-Industrie-Zone in die Wohn-Gewerbe Zone umgezont werden. Gemeindepräsident Elmar Metzger freut sich, dass dank der Umzonung mehr Leben ins Zentrum von Flawil kommt.

13:53 Uhr

Liechtenstein sagt Nein zur Tour de Ski: Rund 60 Prozent der Stimmbevölkerung sind gegen die Austragung der Langlauf-Weltcuprennen in Vaduz. Einzig die Gemeinde Vaduz hat mit 50,2 Prozent Ja gestimmt.

13:51 Uhr

Mit 79,00 Prozent Ja-Stimmen haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Sennwald den Baukredit über 4,2 Millionen Franken für einen neuen Werkhof mit Sammelstelle in Frümsen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46 Prozent.

13:50 Uhr

Herisau erhält kein neues Parkierungsreglement. 54 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich dagegen aus, womit das Referendum gegen den Beschluss des Einwohnerrates Erfolg hatte. Die Stimmbeteiligung betrug 44,6 Prozent.

«Ich finde es schade, dass das im Austausch mit Interessengruppen und der Bevölkerung ausgearbeitete Reglement keine Mehrheit gefunden hat. Aber das gehört zur Politik. Nun werden wir im Gemeinderat die Lage analysieren und das weitere Vorgehen besprechen», sagt Gemeindepräsident Renzo Andreani.

Das neue Reglement hätte unter anderem die Parkzonen übersichtlicher gemacht und die Verfügbarkeit von Parkplätzen im Zentrum für Anwohnende und Kurzzeitparkierende erhöht.

13:44 Uhr

Mosnang kann den Dorfbach ausbauen und hat einen neuen Schulrat.

13:41 Uhr

Wattwils Zentrum kann umgestaltet werden. 55% sagen ja zum Kredit:

13:38 Uhr

So hat der Kanton Thurgau bei den nationalen Vorlagen abgestimmt.

Die Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» stösst im Kanton Thurgau auf klare Ablehnung: 47‘310 Stimmberechtigte legten ein Nein in die Urne, 32‘690 ein Ja. Das entspricht einem Nein-Stimmenanteil von 59,1 Prozent. Ebenfalls deutlich verworfen wurde die Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)». Bei dieser Vorlage stimmten 48‘748 Stimmberechtigte mit Nein und 30‘564 mit Ja, was einen Nein-Stimmenanteil von 61,5 Prozent ergibt. Angenommen wurde die dritte Vorlage, bei der es um eine gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten geht: 58‘188 Stimmberechtigte stimmten Ja, 21‘651 Nein. Hier beträgt der Ja-Stimmenanteil 72,9 Prozent. Die Stimmbeteiligung bei der Selbstbestimmungsinitiative liegt bei 47,4 Prozent, bei der Hornkuh-Initiative bei ebenfalls 47,4 Prozent und bei Überwachung von Versicherten bei 47,3 Prozent.

13:35 Uhr

Bei der Gesamterneuerungswahl in Güttingen ist Gemeindepräsident Urs Rutishauser im Amt klar bestätigt worden. Er erhielt 305 Stimmen von 429 massgebenden. Das absolute Mehr lag bei 215. 124 Stimmen entfielen auf Vereinzelte. Bei den Mitgliedern des Gemeinderates wurden die Bisherigen ebenfalls klar bestätigt: Sandra Stadler kam auf 343 Stimmen, Markus Weber auf 379. Geschafft haben es auch die beiden Neuen: Markus Hochuli erzielte 361 Stimmen, Victor Gähwiler 230. Das absolute Mehr lag bei 210. Auf Vereinzelte entfielen 268 Stimmen. Eingegangen waren 513 Wahlzettel. Massgebende Stimmen waren es 1674.

Bei der Ersatzwahl von zwei Mitgliedern der Primarschulbehörde Güttingen wurden Susan Femminis mit 381 Stimmen und Jasmin Schum mit 404 Stimmen gewählt. Auf Vereinzelte entfielen 40 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 179. Eingegangen waren 483 Wahlzettel, massgebende Stimmen waren es 715.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Warth-Weiningen (Bezirk Frauenfeld) haben Gemeinderätin Katharina Aeschbacher mit 400 von 533 massgebenden Stimmen klar zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt. Das absolute Mehr lag bei 267 Stimmen. Aeschbacher wird per 1. Juni 2019 Nachfolgerin von Hans Müller, der nicht mehr antritt. Die Stimmbeteiligung liegt bei hohen 64 Prozent. Zu Wahl um das höchste Gemeindeamt standen auch Gemeinderat Tim Riebli und Thomas Hoffmann. Sie verfehlten das Ziel mit 84 respektive 33 Stimmen klar. Bei der am 10. Februar anstehenden Gesamterneuerungswahl gilt es nun drei Vakanzen zu besetzen. Einerseits eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Aeschbacher und zudem Nachfolger für die abtretenden Gemeinderäte Andreas Schlatter und Willi Simic.

13:29 Uhr

Das Rennen um das Gemeinderatspräsidium in Wittenbach ist entschieden: Der parteilose Oliver Gröble gewinnt mit 1637 zu 1227 und setzt sich gegen Norbert Näf von der CVP durch.

13:28Uhr

Die Stadt St.Gallen erhält neue Busse. Die städtische Vorlage «Flottenerneuerung und Umstellung der Linien 3 Heiligkreuz – St.Josefen, 4 Wittenbach – Säntispark und 6 St.Georgen – Heiligkreuz auf Batterietrolleybus-Betrieb» wird mit 17’612 Stimmen (80.9%) zu 4’152 (19.1%) Stimmen angenommen.

13:24Uhr

Ebnat-Kappel hat im 1. Wahlgang einen neuen Schulratspräsidenten. Snowboard-Nationaltrainer Christian Rufer (parteilos) macht das Rennen.

13:11 Uhr

Der Neubau Primarschule Neugasse in Bazenheid (Gemeinde Kirchberg) kommt problemlos durch. 1'515 sagen Ja, 891 Nein.

Die Primarschulgemeinde Romanshorn kann das neuere der beiden Schulhäuser im Spitz sanieren und den Dachstock ausbauen. Die Schulbürger haben einem entsprechenden Kredit in der Höhe von 1,31 Millionen Franken mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen bewilligt.

13:09 Uhr

Die Stimmbürger der Stadt Bischofszell haben sich mit grosser Mehrheit für Änderungen in der Gemeindeordnung ausgesprochen, um die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell in ein selbständig öffentlich-rechtliches Unternehmen umwandeln zu können. Bei einer Stimmbeteiligung von 40 Prozent legten 1079 ein Ja und 351 ein Nein in die Urne. Am nächsten Donnerstag müssen an der Gemeindeversammlung jetzt noch die Statuten genehmigt werden.

13:06 Uhr

So hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden bei den nationalen Vorlagen abgestimmt.

Hornkuh-Initiative: 8‘884 JA – 11‘152 NEIN, Stimmbeteiligung 52.0 %

Selbstbestimmungsinitiative: 7‘601 JA – 12‘586 NEIN, Stimmbeteiligung 52.1 %

Sozialdetektive: 14‘743 JA – 5‘423 NEIN, Stimmbeteiligung 52.1 %

13:03 Uhr

Der Wahlkampf um das Amriswiler Stadtpräsidium geht weiter. Im ersten Wahlgang hat keiner der drei offiziellen Kandidaten das absolute Mehr geschafft. Am meisten Stimmen erhalten und nur knapp das absolute Mehr verpasst, hat Gabriel Macedo, gefolgt von Stefan Koster und André Schlatter.

13:02 Uhr

Klare Sache bei der Wahl des Gemeindepräsidenten in Uttwil: Richard Stäheli schafft es bereits im ersten Wahlgang. Der 65-Jährige holt 485 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 336 Stimmen. Chancenlos ist Gegenkandidat Urs Oberholzer von den Grünen: Der Romanshorner Stadtrat bleibt mit 155 Stimmen weit hinter seinem Konkurrenten zurück. Die Wahl ebenfalls geschafft hat Thomas Krois, der neu für den Gemeinderat kandidiert hat.

12:59 Uhr

Kanton St.Gallen 3. Zwischenresultate zu den nationalen Vorlagen: 66 von 78 Gemeinden (inkl. Auslandschweizer*innen) sind ausgezählt. Nein (60,51 Prozent) zur Selbstbestimmungsinitiative, Nein (59,13 Prozent) zur Hornkuhinitiative, Ja (74,71 Prozent) zu den Versicherungsdetektiven.

12:58 Uhr

3. Zwischenresultate zum Regionalgefängnis Altstätten: 62 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 79,86 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage.

Kanton St.Gallen 3. Zwischenresultate zu den Berufsfachschulkommissionen: 62 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 81,31 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage

12:54 Uhr

Bei der Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates von Münsterlingen hat sich Dario Zimmermann im zweiten Wahlgang klar durchgesetzt. Er erhielt 273 Stimmen, Viola Göller 162. Auf Vereinzelte entfielen 51 Stimmen. Eingegangen waren 648 Stimmzettel, was einer Wahlbeteiligung von 36,6 Prozent entspricht. Leer waren 133 Stimmzettel, 29 ungültig. Gültige Wahlzettel waren es 486. Es galt das relative Mehr.

Bei der Ersatzwahl eines Gemeinderates in Salenstein hat sich Brahim Izem im zweiten Wahlgang durchgesetzt. Er erhielt 246 Stimmen. Andreas Roth kam auf 99 Stimmen. Armin Gilg, der nicht mehr offiziell antrat, erhielt 12 Stimmen, auf Vereinzelte fielen 28 Stimmen. Eingegangen waren 396 Wahlzettel, was einer Stimmbeteiligung von 49.5 Prozent entspricht. Gültig waren 385 Wahlzettel. Es galt das relative Mehr.

Das Budget 2019 des Sekundarschulkreises Altnau (Gemeinden Altnau, Güttingen, Münsterlingen und Langrickenbach) wurde von den Stimmbürgern klar mit 92,77 Prozent genehmigt. Eingegangen waren 2238Stimmzettel, wovon 2103 massgebend waren. 47 waren ungültig, 88 leer. 1951 Personen stimmten Ja, 152 Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 53,5 Prozent.

Die Primarschule Weinfelden kann den alten Kindergarten an der Falkenstrasse durch einen neuen Doppelkindergarten ersetzen. Die Stimmberechtigten bewilligen mit 2514 Ja- zu 892 Nein-Stimmen den Baukredit in der Höhe von 2,62 Millionen Franken.

In der Gemeinde Bussnang wird Gemeindepräsident Ruedi Zbinden deutlich im Amt bestätigt. Ebenso die drei amtierenden Gemeinderäte Leo Steinbacher, Martin Hochreutener und André Kiser. Das Absolute Mehr nicht geschafft haben die zwei neuen Kandidaten Alwin Schmid und Roman Zingg. Über den verbleibenden Sitz im Gemeinderat entscheiden die Stimmberechtigten nun im zweiten Wahlgang am 10. Februar.

12:53 Uhr

Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates Wildhaus-Alt St.Johann für die Amtsdauer 2017 - 2020, 2. Wahlgang. Gewählt ist Hofstetter Walter, Projektleiter, CVP (465 Stimmen). Nicht gewählt ist Abderhalden Ingrid, kaufm. Angestellte, parteilos (424 Stimmen)

12:50 Uhr

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schulgemeinde Lütisburg lehnen den Kredit für die neue Mehrzweckhalle ab. Knapp 55 Prozent sagen Nein (322 Ja zu 392 Nein). Die Schulraumerweiterung kam hingegen durch (404 zu 303 Stimmen)

12:46 Uhr

Erstes Ergebnis aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden: Zweimal Ja in Trogen - die Gemeinde nimmt den Voranschlag 2019 und die Gemeindevorlage «Abschaffung der Volkswahl für die Schulkommission» an.

12:42 Uhr

Zwei Weinfelder Volksinitiativen scheitern deutlich

Die Volksinitiative «Schutz der Arbeitersiedlung Thurfeldstrasse» wird mit 2426 Nein zu 958 Ja-Stimmen deutlich abgelehnt. Die Initianten verlangten, dass die Arbeitersiedlung mit elf Gebäuden unter Schutz gestellt wird. Sechs der elf Gebäude wurden im vergangenen Monat jedoch bereits abgebrochen, das der Inhaber die Abbrucharbeiten startete, kaum dass er die gültige Abbruchbewilligung erhalten hatte.

Auch die zweite Volksinitiative «Änderung Art. 12 der Gemeindeordnung», die verlangt hatte, dass das Volk mit 600 Unterschriften künftig die Unterschutzstellung von Gebäuden verlangen kann, scheiterte deutlich mit 2459 Nein zu 854 Ja-Stimmen

12:34 Uhr

Kanton St.Gallen 2. Zwischenresultate zu den nationalen Vorlagen: 52 von 78 Gemeinden (inkl. Auslandschweizer*innen) sind ausgezählt. Nein (57,38 Prozent) zur Selbstbestimmungsinitiative, Nein (60,45 Prozent) zur Hornkuhinitiative, Ja (77,11 Prozent) zu den Versicherungsdetektiven.

12:28 Uhr

Kuriose Situation in Kesswil

In Kesswil kommt es am 10. Februar zu einem zweiten Wahlgang fürs Gemeindepräsidium. Daniel Fuchs hat zwar im ersten Wahlgang weit mehr Stimmen als nötig geholt, nämlich 256 bei einem absoluten Mehr von 206. Doch der 57-jährige Altnauer nahm sich vorletzte Woche wegen Herzproblemen aus dem Rennen. In einem Inserat kündigte er an, die Wahl nicht anzunehmen. Seine Gegenkandidatin Katja Nobs machte 100 Stimmen. Sie wird zum zweiten Wahlgang antreten.

12:26 Uhr

2. Zwischenresultate zum Regionalgefängnis Altstätten: 47 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 78,85 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage.

12:07 Uhr

Kanton St.Gallen 1. Zwischenresultate zu den nationalen Vorlagen: 21 von 78 Gemeinden (inkl. Auslandschweizer*innen) sind ausgezählt. Nein (59,33 Prozent) zur Selbstbestimmungsinitiative, Nein (59,06 Prozent) zur Hornkuhinitiative, Ja (75,50 Prozent) zu den Versicherungsdetektiven.

12:02 Uhr

Kanton St.Gallen 1. Zwischenresultate zu den Berufsfachschulkommissionen: 21 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 81,64 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage.

12:01 Uhr

1. Zwischenresultate zum Regionalgefängnis Altstätten: 21 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 79,28 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage. Das sieht nach einer klaren Angelegenheit aus.

11:50 Uhr

Der Chefstatistiker des Kantons Graubünden twittert Abstimmungsresultate aus den Gemeinden – und kassiert prompt einen Rüffel der Medienstelle:

11:00 Uhr

10:59 Uhr

Willkommen zum Abstimmungssonntag auf Tagblatt.ch. In der Ostschweiz wird heute unter anderem über die Erweiterung und Erneuerung des Regionalgefängnisses Altstätten, die Flottenerneuerung der VBSG in St.Gallen und die Gemeindefusion Marbach und Rebstein abgestimmt. In Wittenbach steht der 2. Wahlgang im Kampf um das Gemeindepräsidium an: Es kommt zum Zweikampf zwischen Norbert Näf (CVP) und Oliver Gröble (parteilos). Im Kanton Thurgau stehen einige Stadt-, Schul- und Gemeinderats-Wahlen an.