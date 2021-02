Altersheim Grosse Belastung im Alterszentrum Bussnang Ende des letzten Jahres hat auch das Alterszentrum Bussnang Coronafälle vermerkt. Die Belastung der Mitarbeiter sei gross. Mit der Impfung erhofft sich das Zentrum nun etwas Entspannung.

Die Lage im Alterszentrum Bussnang hat sich verschärft. Bild: Andrea Stalder (Bussnang, 15. Juni 2020)

Derzeit zeigt die Ampel der Pflegeinstitutionen im Thurgau auf dunkelorange. Es gelten strenge Auflagen für Besucherinnen und Besucher sowie für die Bewohnenden. «Unsere Schutzmassnahmen richten sich nach den Vorgaben des BAG sowie des Kantons und werden an unser Haus angepasst», sagt Anita Keller, Leiterin des Alterszentrums Bussnang.

Bis Dezember habe das Zentrum keine Coronafälle gehabt. «Tests wurden seit Beginn der Pandemie bei Symptomen unmittelbar durchgeführt und nötige Quarantänen vorgenommen», sagt Keller. Ende des letzten Jahres habe jedoch auch das Alterszentrum Bussnang eine starke Durchdringung von Fällen und daraus resultierende Todesfälle verzeichnet.

Zusätzliche Hilfskräfte

Die Lage habe sich im Vergleich zum Frühjahr 2020 verschärft. Die Belastung der Mitarbeitenden sei enorm. «Ohne das Engagement des Zivilschutzes sowie zusätzlichen Reinigungspersonals und kurzfristige temporäre Einsätze von Pflegefachkräften in den letzten sechs Wochen, wäre die Lage nicht zu meistern gewesen», sagt die Zentrumsleiterin.

Anita Keller-Howald, Zentrumsleiterin Bild: PD

«Die Mitarbeitenden sind müde und die Wertschätzung durch Klatschen alleine genügt nicht.»

Einschneidend seien auch die finanziellen Auswirkungen durch die leeren Plätze sowie die zusätzlichen Kosten, welche durch die Schutzmassnahmen entstehen.

Mit den Impfungen und den künftigen regelmässigen Tests erwarte das Zentrum eine gewisse Entspannung. Die erste Impfung habe am 8. Januar stattgefunden. Der zweite Impftag sei bereits nächste Woche. Bis jetzt seien die Impfungen reibungslos verlaufen. Lediglich die Vorbereitung sei anspruchsvoll und zeitintensiv gewesen. «Es war eine grosse betriebliche Flexibilität und eine gute Kommunikation gefragt, da ständig neue Aufträge umgesetzt werden mussten», sagt Anita Keller. Die Zusammenarbeit mit dem Impfteam vom Kanton und den zuständigen Ärzten sei jedoch äusserst positiv.

Besucherzimmer wieder geöffnet

In den vergangenen Wochen waren Besuche nur vereinzelt für kurze Spaziergänge möglich, da sich einige Bewohnerinnen und Bewohner in einzelnen Abteilungen noch in Isolation befanden. «Die Quarantänen konnten letzten Freitag aufgehoben werden und somit steht das Besucherzimmer wieder zur Verfügung», sagt Keller. Besuche in palliativen und terminalen Situationen waren mit den nötigen Schutzmassnahmen immer gestattet.

Die Vorgaben stossen auf grosses Verständnis. Aber es sei anspruchsvoll, die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. «Wir wollen im Rahmen der Schutzkonzepte die Nähe zu den Angehörigen ermöglichen», sagt Keller. Die Bewohnenden hätten teilweise Mühe, mit dieser ungewohnten Situation umzugehen. Doch die Unterstützung und die internen Aktivitäten würden geschätzt und sorgten für Abwechslung. «Seit der Aufhebung der Isolationen ist wieder Leben im Alterszentrum. Es ist schön, die Bewohnenden wieder in den öffentlichen Räumen begrüssen zu können», sagt Anita Keller.